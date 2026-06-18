Åskoväder hotar midsommarfirandet - gul varning utfärdad

SMHI varnar för kraftig åska och regn under midsommardagen i södra Sverige, vilket påverkar både firande och fotbollsvisning.

Midsommarafton inleds med strålande sol över i stort sett hela Sverige, men vädret slår snabbt om till motsatsen under midsommardagen. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och stora regnmängder från tidig morgon till sen kväll på lördagen i södra Sverige.

Detta innebär att tusentals svenskar som planerat att fira midsommar utomhus kan få anpassa sina planer, särskilt de som tänkt se Sveriges fotbollsmatch mot Tunisien på storbildsskärmar i landets största städer. Meteorolog Angelica Lundberg på SMHI förklarar att temperaturmässigt är det behagligt att vara ute, men att regn- och åskskurarna är svåra att undvika. Vi håller alla tummar för att ovädret ska dra över innan matchstart, men vi kan inte lova det, säger hon.

Hon varnar för att vistas på öppna ytor under åska och påpekar att paraply kan fungera som en åskledare. Dessutom finns risk för strömavbrott, vilket kan påverka visningen av matchen. I Stockholm visas matchen bland annat på Stadion. Stockholms stad uppger i ett mejl att de håller koll på prognosen och kommer göra en bedömning på plats.

Vid fara för åska vidtas nödvändiga åtgärder. I Göteborg planerar Got Event att visa matchen på Ullevi, där det finns åskledare, men de följer utvecklingen löpande. I Malmö är man redo att ställa in visningen i Slottsparken om vädret blir för riskabelt för teknik eller människor. Beslut kan tas med kort varsel, säger Adrian Hörnquist, kommunikatör på Malmö stad.

Samtidigt har energibolaget Eon höjt sin beredskap för att snabbt kunna agera om åskan påverkar elnätet. Situationen är allvarlig, men många hoppas att midsommarfirandet ska kunna genomföras trots ovädret





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Midsommar Åska SMHI Varning Fotboll

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