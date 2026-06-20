Åskoväder kan störa Norges VM-match mot Senegal

Prognoser visar på kraftigt åskoväder kring arenan där Norge möter Senegal i VM. Fifas regler för blixtfarliga zoner threatar med matchstopp. Både meteorologer och fotbollsaktörer reagerar på situationen.

Norsk meteorologisk prognos inför landskampen mot Senegal natten till tisdag svensk tid visar pååhålig väderförhållanden. En lågtryck över New Jersey förväntas ge 25 graders temperat, hög luftfuktighet och risk för kraftiga regnskurar med åska.

Inför VM har Fifa tillsammans med amerikanska myndigheter fastställt regler för väderutmaningar: om en blixt slår inom 13 kilometer från arenan stoppas matchen i minst en halvtimme. Under förra sommarens klubblags-VM i USA sköts sju matcher upp på grund av åskoväder. Patrick Stoll vid norska institutet för meteorologi varnar för risken att nuvarande prognos kan leda till pausar eller förseningar.

Brede Hangeland, ansvarig för spelarrollen i det norska landslaget, säger att de inte jobbar med väderprognoser och kommer hantera eventuella schemashändelser. Fotbollsspelaren Lökberg uttrycker förhoppning om att planen blir blöt för bra spel men påpekar att det skulle vara tråkigt om ett stopp inträffade just under Norges match. Trots dessa överväganden är det ingen som kan styra väderutvecklingen





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