Åskoväder och strömavbrott i Sverige under midsommardagen

Under midsommardagen har det åskat rejält i Sverige, med kraftiga regn- och åskskurar som orsakat störningar i tågtrafiken och översvämningar i villor. ICA Kvantum i Nässjö fick stänga under drygt tre timmar efter att vattnet forsade in från taket. Räddningstjänsten har fått in larm om översvämmade källare i villor i Hjulsbro, söder om Linköping. För dem som planerar att se på fotbolls-VM utomhus bör de hålla ett öga på väderprognosen.

Precis som SHMI varnade för har det åskat rejält i Sverige under midsommardagen, men det är inte över ännu. Nu rör sig ovädret norröver – framförallt längsmed kusten.

Vill du se fotbolls-VM utomhus bör du kanske hålla ett öga på himlen. Sök skydd om du ser att det kommer mörka moln, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic. Här rapporterar vi om åskovädret som drar fram över stora delar av landet under midsommardagen. SMHI har utfärdat varningar för kraftig åska och stora regnmängder lokalt, som sträcker sig från södra Sverige till norrlandskusten och stora delar av inlandet, gäller från klockan 08 till 23 på lördagen





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Åskoväder Regn Aksa Strömavbrott Tågtrafik Villor Linköping Källare Fotbolls-VM Väderprognos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Åskoväder kan störa Norges VM-match mot SenegalPrognoser visar på kraftigt åskoväder kring arenan där Norge möter Senegal i VM. Fifas regler för blixtfarliga zoner threatar med matchstopp. Både meteorologer och fotbollsaktörer reagerar på situationen.

Read more »

Dramatiskt åskoväder drar in – tusentals blixtarEtt åskoväder som börjat vid västkusten på midsommardagens morgon tar sig vidare över hela landet. På en timme har det slagit ned tusentals blixtar på västkusten under morgonen. – Det kan bli svårt för den som tänkt titta på Sverigematchen utomhus, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Read more »

SMHI varnar för åskoväder på västkustenSMHI varnar för ett åskoväder som drar in över västkusten under midsommardagen. Regnet öser ned och blixtarna avlöser varandra. Meteorologen Erik Höjgård-Olsen säger att det kommer att vara mer av samma väder under de kommande timmarna, men att skurarna ska dra sig tillbaka runt 13-tiden. Det väntas uppehåll inför Sveriges match mot Nederländerna i kväll, och även morgondagen ser ut att bli riktigt fin.

Read more »

Åskoväder drar in över Västkusten - stora delar av Sverige berörsEtt åskoväder med blixtar, dunder, hårda vindar och kraftigt regn drar in över Västkusten på midsommardagen. Ovädret rör sig norrut under kvällen och väntas nå Stockholmsområdet vid 17-tiden. SMHI varnar för översvämningar och uppmanar till att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar.

Read more »