SKR klättrar i anseendeindex men kvarstår i botten av förtroendeläget

Sveriges Kommuner och Regioner har ökat sitt förtroende‑index till sjutton poäng, men ligger fortfarande lågt i Verian‑undersökningens ranking. Trots förbättringen är organisationen fortfarande under de mest betrodda samhällsaktörerna som Friluftsfrämjandet och Radiohjälpen.

Sveriges Kommuner och Regioner ( SKR ) har gjort ett anmärkningsvärt steg i förtroende‑ och anseendeindexet som offentliggjorts av undersökningsföretaget Verian. Trots att SKR under det senaste året har klättrat flera steg på listan och nu uppvisar en tydlig förbättring jämfört med föregående mätning, befinner sig organisationen fortfarande i den lägre delen av rangordningen.

På den femtio‑poängers skalan som Verian använder för att mäta allmänhetens förtroende och upplevda prestationer, räknas ett resultat över femtio som ett starkt tecken på att organisationen lyckas förmedla både kompetens och pålitlighet. SKR:s nuvarande poäng är sjutton, vilket markerar en ökning från tio poäng förra året men fortfarande placerar dem precis ovanför kommunalarbetarnas fackförbund Kommunal, som ligger på sexton.

Detta betyder att SKR har lyckats lämna den absoluta botten, men har ännu en lång väg kvar innan de kan konkurrera med de mest framstående samhällsaktörerna i Sverige. Denna utveckling får en bredare betydelse än bara den rena siffran i tabellen. Enligt Verian:s rapport är förtroendet ett mått på hur väl allmänheten tror att organisationen klarar av sin roll som samhällsaktör, hur effektivt den levererar sina tjänster och hur den bygger stolthet hos sina medlemmar, anställda och andra intressenter.

Ett högre anseende kan också skapa positiva signaler till potentiella nya medlemmar och sponsorer, samt stärka organisationens förhandlingsposition i politiska och ekonomiska frågor. Trots förbättringen har SKR fortfarande svårt att nå den nivå som krävs för att betraktas som en ledande aktör i den allmänna opinionen. Detta kan ha konsekvenser för hur deras policyförslag tas emot i riksdagen, hur medieexponering ser ut och hur samarbeten med andra sektorer initieras.

Resultatet av årets undersökning har också inneburit en breddning av urvalet till hela trettio‑fem organisationer, vilket ger en mer nyanserad bild av det svenska civilsamhällets förtroendehöga institutioner. I topplandet återfinns Friluftsfrämjandet med ett imponerande poängresultat på sextionio samt Radiohjälpen som ligger två poäng närmare högsta möjliga värde med sextionåtta.

Båda dessa organisationer beskrivs av Verian som breda, välkända och folkliga med en stark historisk förankring i det svenska samhället, vilket tydligt visar hur viktig historik, synlighet och mångsidig verksamhet är för att vinna allmänhetens förtroende. För SKR innebär detta att den fortsatta satsningen på tydlig kommunikation, ökad transparens och en förnyad kontakt med medborgarna blir nödvändiga steg för att klättra högre på listan och stärka sin roll som en central samhällsaktör.





