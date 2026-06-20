Åskskurar väntas drabba Dalarna och Västmanland

Åskskurarna väntas drabba Dalarna och Västmanland under förmiddagen och eftermiddagen. Västkusten drabbades först i landet och Dalarna når skurarna troligen vid 10-12-tiden. Meteorologen Erik Höjgård-Olsen varnar för kraftigt regn och översvämningar. Söndagen väntas bjuda på sol och något svalare temperaturer.

För att din app ska kunna fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till den senaste versionen. Åskskurarna rör sig in från sydväst under förmiddagen och passerar sedan mot nordväst.

Västkusten drabbades först i landet och Dalarna nås troligen av skurarna vid 10-12-tiden. Enligt meteorologen Erik Höjgård-Olsen på SMHI når första åskskuren Dalarna vid kanske elva eller möjligen redan klockan tio. Det passerar mot nordost och Dalarna blir fritt från skurarna som helhet vid 19-tiden. Men i dalfjällen kan det bestå mot natten också.

I centrala Svealand väntas åskvädret anlända ett par timmar senare, omkring 13-14-tiden, och dra sedan vidare mot nordost. Vid 19-20-tiden lämnar ovädret Upplandskusten. Meteorologen varnar för kraftigt regn som kan leda till skyfall och stora regnmängder på kort tid. Detta kan resultera i översvämningar, både lokalt och på större skala i vägnätet.

Dessutom kan det påverka el- och telenätet, tåg- och flygtrafik. SMHI varnar även för kraftiga vindbyar i samband med åskmolnen. Detta kan resultera i hårda vindbyar som kan leda till trädfällning och flygande studsmattor. Söndagen väntas bjuda på sol och något svalare temperaturer.

Östra Svealand kan få uppåt 25 grader, medan Dalarna och Västmanland får omkring 20 till 25 grader. Skurarna väntas nå Västerås någon timme innan de når Stockholm. När de når Västerås vid 13-tiden så når de Stockholm vid 15-tiden. Men det är samma vädret som väntas





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