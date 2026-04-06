Skuggsamhället i Sverige: En kamp om tillhörighet och värdighet

Reportage om de människor som lever utan tillstånd i Sverige, deras utsatthet, de organisationer som stöttar dem och de politiska strömningar som påverkar deras liv. Texten belyser regeringens användning av termen 'skuggsamhället' och de åtgärder som vidtas för att hantera denna grupp, samt de utmaningar och den värme som dessa individer möts av. Intervjuer och personliga berättelser ger en inblick i deras liv och kamp för en värdig tillvaro.

Regeringen använder numera termen ' skuggsamhället ' för att beskriva de individer som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I en kampanj som påminner om Trumps retorik porträtteras dessa människor som en ny migrationskris, ett hot mot Sverige s säkerhet, och målet är att jaga bort dem genom angiverilagar, intensifierade poliskontroller och biometrisk kartläggning. Trots detta är det oklart vem som räknas in i denna kategori och hur många som faktiskt berörs.

Henry Ascher, som driver en vårdcentral för papperslösa, ifrågasätter bilden av ett kriminellt samhälle fullt av potentiella terrorister. \Trots den rådande politiska klimatet finns det fortfarande platser i Sverige där de mest utsatta möts med värme och omsorg. Dessa platser erbjuder stöd, lyssnar på deras berättelser och bidrar till att göra deras liv lite mer värdiga. Det kanske kommer som en överraskning, men dessa aktiviteter finansieras delvis med skattemedel. I en lokal i Göteborg, som jag inte får beskriva i detalj, samlas dessa människor varannan vecka. Det är en plats där begreppet 'att ha det löst' kan betyda att man har hem, tänder och hopp om framtiden, men oftare innebär det en ständig kamp för att upprätthålla en fasad och dölja avsaknaden av nödvändigheter som Bank-ID och rätten att vara där man är. \En man berättar om 17 år i Sverige, en palestinier som försörjt sig sedan tonåren. Hans ögon bär på sorg, men han skrattar åt sin 'situation'. Han är rädd för polisen men väljer ändå att leva sitt liv. I samma rum finns en äldre svensk kvinna som bryter samman i tårar vid tanken på att berätta sin historia. Naifa, som varit tolv år i Sverige, hoppas fortfarande på uppehållstillstånd och försöker behålla humöret. Henry Ascher insåg med tiden att hans engagemang för papperslösa inte var en slump. De söker sig alla till Rosengrenska stiftelsens mottagning, en vårdcentral som grundades 1998. Från provisoriska lokaler till en fast adress sedan 2004, har Rosengrenska blivit en institution och en symbol för flyktingaktivister i staden. Henry Ascher, barnläkaren, debattören och professorn i folkhälsa, vars engagemang för Palestina präglat hans liv, innehar en mildhet som skapar trygghet. \Aschers familjehistoria är tätt sammanvävd med hans engagemang. Hans morföräldrar flydde Nazityskland 1933, medan hans farföräldrar väntade för länge och troligen omkom i Förintelsen. Hans pappa kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn i sista stund. Aschers erfarenheter har präglat hans liv och val, från engagemanget för Palestina till hans arbete med flyktingar. Han erkänner att hans väg inte varit en slump utan en följd av personliga erfarenheter och värderingar. Även sjuksköterskorna på Rosengrenska finansieras delvis av Västra Götalandsregionen





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Papperslösa Migration Skuggsamhället Sverige Vårdcentral Flyktingar Asyl Integration Mänskliga Rättigheter Regeringen

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Sverige behöver ett fungerande inrikesflygIndraget stöd till inrikesflyget försvårar för både företag och för privatpersoner

Läs mer »

Snöfall och halka i stora delar av SverigeSnöfall orsakar problem i trafiken i stora delar av Sverige, med gula varningar utfärdade i Värmland. Ovädret Dave väntas till påskdagen med blåsigt väder och nederbörd, främst på Västkusten. Halkrelaterade olyckor har rapporterats.

Läs mer »

Värmerekord i mars och en rad händelser: Från Irak till SverigeMars 2026 blir den varmaste som hittills uppmätts enligt SMHI. Samtidigt rapporteras en rad händelser: drönarattack i Irak, skoterolycka i Norrland, narkotikafynd i Huddinge, hot om stängning av Bab el-Mandeb och flera incidenter i Sverige.

Läs mer »

AIK-spelarens VM-skräck: ”Trodde Sverige blivit diskade”Kevin Filling, 17, klarade sig utan större problem genom första april. Men för en sekund drabbades han av skräck. – Jag tänkte ”vad är det som händer”, säger ha

Läs mer »

Lång väntan för utbytesstudent – visumförseningar sätter käppar i hjulet för drömmen om SverigeEn australisk utbytesstudent väntar fortfarande på sitt visum, fyra månader efter att ha ansökt. Detta trots att familjen i Sverige förberett sig och vännerna ser fram emot att välkomna henne. Handläggningstiderna för utbytesstudenter blir allt längre, och organisationer uttrycker oro över situationen.

Läs mer »

Fartyget Flora 1 får lämna Sverige efter oljeutsläpp, demonstrationer i IsraelFartyget Flora 1, som bordades i Ystad efter ett oljeutsläpp, får lämna Sverige. Samtidigt demonstrerade hundratals israeler i Tel Aviv mot krig och premiärminister Benjamin Netanyahu.

Läs mer »