Skydda ungas rättigheter – en fråga om sunt förnuft

Debattartikel om vikten av rätten till sin kropp, sexualundervisning, ungdomsmottagningar och hbtqi-rättigheter. Artikeln kritiserar regeringens politik och efterlyser ett starkare engagemang från oppositionen.

Rätten till sin kropp, sexualundervisning och tillgång till ungdomsmottagningar är inte marginella frågor eller del av ett polariserande kulturkrig – de representerar sunt förnuft och grundläggande värderingar som återspeglas i opinionen hos en stor majoritet av befolkningen.

En oroande utveckling är att ledande politiska krafter nu aktivt arbetar för att underminera jämställdhetspolitiken och inskränka de rättigheter som hbtqi-personer har kämpat för och vunnit. Den nödvändiga revideringen av abortlagen dröjer, och i diskussionen kring befolkningsutvecklingen saknas ett starkt försvar för kvinnors självbestämmande över sin egen kropp. Denna passivitet från oppositionen är djupt bekymmersam.

I en tid då regeringen framför förslag som försvagar sexualundervisningen, samtidigt som rapporter om sexuellt våld i ungas relationer ökar, är det avgörande att vi antar nya och mer effektiva strategier för att skydda våra ungdomar. Parallellt med att media rapporterar om allvarliga fall av våld i ungas relationer, hotas elevers rätt till viktig kunskap om kroppen, känslor och relationer genom ett regeringsförslag.

I juni kommer riksdagen att rösta om att ta bort sexualitet, samtycke och relationer från skolans värdegrund, minska dess närvaro i läroplanen och nedprioritera utbildningen inom området på lärarutbildningarna. Detta förslag möts av starkt motstånd, och röster kommer att höras över hela landet för att försvara elevers rätt till en fullständig och korrekt sexualundervisning. Varje ung person behöver ha tillgång till stöd och rådgivning på en ungdomsmottagning – särskilt de som inte har möjlighet att diskutera känsliga frågor öppet hemma.

Tyvärr saknas ungdomsmottagningar i många kommuner idag, och på vissa håll krävs långa resor för att få tillgång till barnmorska, rådgivning, preventivmedel eller kondomer. Politiken måste prioritera ungas hälsa och välbefinnande. Våld i nära relationer, i skolan och på internet fortsätter att skörda offer. Statistiken visar att var sjätte tjej och icke-binär person som har varit i en relation har utsatts för sexuellt våld.

För att förebygga detta krävs en öppen och ärlig dialog om sex och relationer, samt ökad kunskap om samspel, flirt, dejting och vad som kännetecknar en hälsosam relation. Men detta är inte tillräckligt. Alla kommuner behöver utveckla konkreta handlingsplaner för att bekämpa sexuellt våld, och staten måste säkerställa att kvinno-, trans- och tjejjourer får tillräckliga resurser för att kunna erbjuda stöd och hjälp. Alla som söker abort ska mötas med respekt och förståelse för sitt beslut.

Men samtidigt ser vi en global mobilisering av abortmotståndare. Sverige måste tydligt ta ställning för allas rätt att bestämma över sin egen kropp och garantera att inget bistånd går till organisationer som arbetar mot abort. Det är också nödvändigt att modernisera abortlagen så att den som vill kan genomföra en abort hemma, utan att först behöva besöka en sjukhus. En annan viktig fråga är unga mäns psykiska hälsa.

Alldeles för många unga män känner sig ensamma och isolerade, vilket kan leda till att de söker sig till destruktiva sammanhang. Hela samhället måste samverka för att stödja unga mäns välbefinnande, och vården måste bli bättre på att ta deras problem på allvar. Alla har rätt att känna sig trygga i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Men många unga hbtqi-personer vittnar om trakasserier och känner sig mindre trygga än sina jämnåriga.

Samhället måste stå upp för allas rätt att vara sig själva, skydda hbtqi-elever från hot, hat och våld, och garantera mötesplatser genom en Pride-peng till varje kommun. En undersökning från Novus visar att en stor majoritet av svenskarna anser att dessa frågor är viktiga. Trots detta är det alldeles för tyst från politiken.

Även om Sexualdemokraterna är ett fiktivt parti, är frågorna vi tar upp på allvar, och vi kommer att fortsätta att pressa partierna att ta de sexualpolitiska frågorna på det allvar de förtjänar. Din kropp, din rätt, vår politik





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sexualundervisning Abort Hbtqi Ungdomsmottagningar Våld I Nära Relationer Jämställdhet Kvinnojour Psykisk Hälsa Skola

United States Latest News, United States Headlines

