Slavoj Žižek om krisen, nollpunkten och behovet av katastrof

Den slovenske filosofen Slavoj Žižek analyserar vår tids kriser och varnar för att vänstern måste vara beredd att agera om en katastrof ska undvikas. Han diskuterar även det ungerska valet och den försvagade liberala mitten.

Slavoj Žižek , den slovenske filosofen och marxistiska teoretikern, befinner sig hemma i Ljubljana, försjunken i sitt arbete vid sin dator. Trots sina 77 år är han fortfarande en aktiv intellektuell, med imponerande 13 publicerade böcker sedan 2020, som behandlar ämnen som spänner från covid-19 till samtida politiska kriser.

Hans senaste verk, ”Nollpunkt”, utgiven av Fri tanke förlag, analyserar vår tid som en serie av förödande kriser där framtiden ännu inte har kristalliserats. Žižek uttrycker en viss självmedvetenhet om sin egen ålder och förvirring, och uppmanar till en sorts intellektuell sparringpartner: ”Jag är gammal, förvirrad och trasslar in mig, så jag behöver dig. Var min stalinist med ett mänskligt ansikte och grip in.

Om du verkligen vill skada mig och få mig att framstå som en idiot, så publicerar du bara bokstavligen vad jag sagt. ” Žižek argumenterar för att krisen inte längre bara handlar om att misslyckas med att leva upp till egna ideal, utan att själva idéerna är i kris. Han pekar på en försvagning av vänstern i Östeuropa och även en krympande liberal mitten.

Han menar att vänstern i väst övergav idén om storskalig social förändring till förmån för kulturell samhällskritik, och att även socialdemokratin nu befinner sig i kris. Han kommenterar även det ungerska valet, där Péter Magyar, en utbrytare från Viktor Orbáns parti, vann, och beskriver satirpartiet Tvesvansade hunden med sina absurda vallöften som ett symptom på den politiska situationen.

Žižek uttrycker en oväntad ömhet för Emmanuel Macron, som han ser som den enda kraften som kan stoppa extremhögern i Frankrike, och avfärdar tanken att enbart den radikala vänstern kan besegra populisthögern. Han drar paralleller till Pragvåren 1968 och hävdar att även en framgångsrik vänsterreform skulle nå ett dödläge utan en genomtänkt ekonomisk plan. Ett återkommande tema i Žižeks arbete är svårigheten att föreställa sig ett alternativ till kapitalismen, en idé som populariserades av Fredric Jameson.

Žižek formulerar det som frånvaron av en ”kommunistisk horisont” och erkänner att han i praktiken hamnar i en mer radikal socialdemokrati, medveten om att det inte är tillräckligt. Han beskriver ”nollpunkten” som ett tillstånd där vi inte längre har den gamla berättelsen om kapitalismens utveckling mot socialismen, utan befinner oss i en kris utan någon klar väg framåt. Han målar upp olika scenarier för undergång – ekologisk kollaps, världskrig, totalitär övervakning – men ser ingen bättre värld bortom dem.

Han beskriver Donald Trump som en ”galen revolutionär” som utmanar den globala kapitalismen, samtidigt som han menar att Kina spelar det kapitalistiska spelet mer effektivt än väst. Žižek använder provokativa exempel och obscena skämt för att illustrera vänsterns svaghet och argumenterar för att den borde anta ett språk av enkel värdighet.

Han varnar för att vänsterns punkattityd ofta är en bekväm marginalposition och att en katastrof kan vara nödvändig för att väcka oss inför klimathotet, men betonar att vänstern måste vara redo att agera när katastrofen inträffar





Slavoj Žižek Kris Kapitalism Vänster Politik

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ulriksson hyllades som bäst – nu jagar han SM-guld21-årige Sakarias Ulriksson utsågs till årets bästa innebandyspelare 2025 och förbereder sig nu för SM-finalen med Storvreta IBK mot Falun.

Read more »

Från storbyrå till Victoriahem – nu är han Årets stjärnskottSebastian Sampallo driver tvister, väger risk mot affär – och försöker undvika att bli juristen som stoppar verksamheten. Efter sju år på storbyrå bytte han spår till Victoriahem, där juridiken är mer operativ och snabbfotad. Nu utses han till Årets stjärnskott 2026.

Read more »

Matias Siltanen om straffen: ”Aldrig i livet, sade han”Matias Siltanen orsakade en straff – som han tyckte var felaktig. Djurgårdens mittfältare menar att motståndaren Sebastian Holmén var av samma åsikt. – På nästa hörna så frågade jag honom om han tyckte det var straff. Aldrig i livet, sade han.

Read more »

Richard Swartz: Han var ung, slagfärdig och humoristisk – underbarnet Viktor Orbán charmade oss1989 såg jag en ung och imponerande ungrare iklä sig rollen som demokratins beskyddare. I dag firar hans landsmän att han äntligen förlorat greppet om makten.

Read more »

Ramirez bekräftar Olsen-frånvaro: 'Han missar matchen' - AllsvenskanMALMÖ. Högtflygande IK Sirius gästar Malmö FF i morgon, torsdag. Robin Olsen kommer inte till spel. - Han missar matchen, säger Miguel Angel Ramirez till Fotbollskanalen.

Read more »

Släpptes ur fängelset – nu är han häktad för grov mordbrand i HjärupFem lägenheter totalförstörda efter branden.

Read more »