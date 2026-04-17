Slopa krångliga regler för att vitalisera Stockholms stadsliv

En debattartikel som lyfter fram hur föråldrade och krångliga regler i Stockholm hämmar stadslivet och hur Socialdemokraterna har möjlighet att förenkla regelverket för att gynna restaurang- och barverksamheter samt skapa ett mer levande stadsliv.

Stockholm s stadskärna pulserar av liv och kreativitet, särskilt på platser där gatubilden har transformerats. Gator som tidigare dominerades av biltrafik välkomnar nu uteserveringar, vilket skapar en levande och inbjudande atmosfär. Trots denna positiva utveckling finns det en betydande potential för förbättring, men det kräver att vi tar itu med ett system av krångliga och föråldrade regler. Ett tydligt exempel är baren SideTrack, som har tvingats betala hundratusentals kronor i avgifter och renoveringar till följd av klagomål från enskilda grannar. Denna situation belyser ett bredare problem med regler som hämmar entreprenörskap och stadsliv.

Regelverket kring servering och utomhusverksamhet i Stockholm stad är stundtals absurt. På de flesta gator i staden är det tillåtet att dricka medhavd öl på trottoaren, men det är förbjudet att ta med sig en öl som man just köpt på en närliggande bar över trottoaren till den egna uteserveringen. Detta är en regel som saknar logisk förklaring och enbart skapar onödig administration och frustration för både företagare och besökare. Vidare är det krav på minst två ordningsvakter om en bar vill ha öppet efter klockan 01, oavsett hur lugnt området är. Detta krav blir en ekonomisk omöjlighet för mindre barer, vilket begränsar deras möjligheter att erbjuda ett varierat nattliv. Även skyltning är problematisk. Gatuskyltar är generellt förbjudna, och den enda typ av skylt som tillåts, en så kallad överdagensskylt, kräver polistillstånd och följer specifika utformningskrav. Detta hämmar företagens möjligheter att synas och locka kunder.

Den goda nyheten är att många av dessa hinder kan åtgärdas genom politiska beslut. Kommunen, och därmed Socialdemokraterna i Stockholm, har betydande inflytande över lokala avgifter, ordningsregler och tillståndsgivning. En ny rapport har identifierat specifika regelverk i Stockholm som gör det krångligt och kostsamt att driva verksamheter som restauranger och barer, utan att det finns en tydlig nytta för samhället. Rapporten föreslår flera konkreta åtgärder för att förenkla och förbättra villkoren för stadens företagare. Ett centralt förslag är att kraftigt reducera tillstånds- och tillsynsavgifter. Restaurangbranschen är personalintensiv och har ofta låga marginaler. En nyöppnad bar som omsätter två miljoner kronor kan betala över 50 000 kronor i avgifter för serveringstillstånd och livsmedelsverksamhet, även om ansökan och verksamheten är felfri. Detta är en orimlig kostnad som hämmar nyetableringar.

Ett annat viktigt förslag rör skyltningen. Förbudet mot gatuskyltar, som idag leder till att många platser trotsar reglerna, bör avskaffas. Istället bör en regel införas som säkerställer att skyltar inte hindrar framkomligheten, utan att det krävs polisens godkännande för varje enskild skylt. När det gäller öppettider är kraven för sena kvällar och nätter oproportionerligt höga. Att kräva ett stort antal ordningsvakter, oavsett risk, gör det ekonomiskt ohållbart för mindre krögare. Dessa krav bör inte gälla generellt utan istället baseras på en bedömning av risken för ordningsstörningar. Även kravet på STAD-utbildning för personal vid sena öppettider, en kostsam och tidskrävande kurs, bör omprövas. Starka incitament att sköta sig finns redan, då olydiga krögare riskerar att förlora sitt tillstånd. Genom att minska detaljstyrningen och ge företagare större frihet kan Stockholm utvecklas till en stad med ett levande och dynamiskt stadsliv i världsklass.





