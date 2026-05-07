Regeringen och politiska företrädare föreslår att subventionerad tandvård för illegala migranter avskaffas för att istället prioritera svenska medborgare genom utökad tiotandvård.

Inom den svenska tandvård en har det under den nuvarande mandatperioden genomförts ett antal betydande förbättringar. Om väljarna väljer att ge sitt förtroende för att detta arbete ska kunna fortsätta under nästa period, är ambitionen glasklar: alla medborgare ska omfattas av den så kallade tio tandvård en.

Detta system innebär att patienten endast behöver betala tio procent av referenspriset för sina behandlingar, vilket skulle innebära en enorm ekonomisk lättnad för många. Men för att kunna prioritera våra egna medborgare måste vi samtidigt se över och korrigera vissa djupt problematiska systemfel som har tillåtits existera under alltför lång tid. Ett av de mest uppenbara exemplen på detta är den nuvarande ordningen för personer som vistas i Sverige illegalt.

Idag kan illegala migranter, för en symbolisk summa av endast femtio kronor, få tillgång till omfattande tandvård och hjälp med sin munhälsa. Denna vård finansieras i sin helhet av skattebetalarna. Systemet har varit oförändrat i över tio år och innebär att den som bedöms ha behov av vård som inte kan anstå, enligt en tandläkares bedömning, får ta del av denna enorma förmån.

Det är i grunden problematiskt att vi har tiotusentals, möjligen uppemot hundra tusen personer, som vistas i landet utan lagligt tillstånd. Det är ännu mer anstötligt att dessa individer har rätt till delar av den välfärd som skötsamma medborgare gemensamt har arbetat för och bidragit till genom sina skatter. Denna förmån, som i folkmun har kommit att kallas för 50-lappen, är en bisarr kvarleva från tidigare regeringar som nu äntligen ska fasas ut och städas bort ur vårt system.

För att förstå varför detta är så orättvist kan vi se på exemplet med snickaren Micke, en femtiotvåring som ena natten vaknar med en pulserande och kraftig tandvärk. Smärtan strålar genom käken och örat, och trots smärtstillande tabletter är lidandet konstant. Vid ett besök hos tandläkaren konstateras att Micke behöver en rotfyllning för att stoppa en infektion och dämpa smärtan. Detta är ett typexempel på vård som inte kan anstå.

Men eftersom Micke inte har nått åldern sextiosju år, omfattas han ännu inte av den förmånliga tiotandvården. Trots det allmänna tandvårdsstödet kan hans egna kostnader landa på mellan fem tusen och åtta tusen kronor. Detta står i en absurd kontrast till den svartarbetande personen i skuggsamhället som kan gå till samma tandläkare och få exakt samma behandling för endast femtio kronor.

För oss är detta inget mindre än en skymf mot alla som gör rätt för sig, arbetar hårt och betalar sin skatt för att upprätthålla det gemensamma välfärdssystemet. Det är därför vi nu driver igenom en förändring som varit efterlängtad i över ett decennium. Inom en snar framtid kommer subventioneringen av tandvård för illegala migranter att slopas helt.

Dessa personer kommer därefter att få betala för sin vård på samma sätt som alla andra gör. Det är en fråga om grundläggande rättvisa och moral. Parallellt med detta arbete har vi tillsammans med regeringen implementerat en rad åtgärder som syftar till att underlätta utvisningen av individer som inte har rätt att vistas i Sverige.

Tänderna är en integrerad del av kroppen, och därför är det vår vision att stärka högkostnadsskyddet inom tandvården så att det mer liknar det skydd som finns inom den övriga hälso- och sjukvården. De resurser vi gemensamt satsar på välfärden ska i första hand och främst gå till våra egna medborgare, inte till människor som lever illegalt i skuggan av vårt samhälle.

Genom att städa bort dessa orimliga privilegier skapar vi ett system som är mer rättvist, hållbart och logiskt för alla som bidrar till Sveriges ekonomi och välmående





