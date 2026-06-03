Sluta använda kommunikatörer som politiska slagträn

Politiker måste sluta peka ut enskilda yrkesgrupper som kommunikatörer för att vinna enkla poänger. Istället bör debatten baseras på fakta för att möta verkliga samhällsutmaningar.

När ledande politiker bygger sina resonemang på anekdoter och utpekanden istället för att hålla sig till fakta flyttas fokus från de verkliga samhällsutmaningarna. Detta mönster känns igen alltför väl i den svenska debatten.

Vissa yrkesgrupper används gång på gång som politiska slagträn för att göra enkla poänger, och detta behöver få ett slut. I en tid präglad av desinformation, ökad polarisering och återkommande samhällskriser är det avgörande att politiker håller sig till fakta och undviker att peka ut enskilda grupper som syndabockar. När finansminister Elisabeth Svantesson antyder att kommunikatörer är ett uttryck för ineffektivitet eller slöseri med skattepengar är det större än bara en enskild kommentar i en intervju.

Det är ett exempel på en retorik som alltför ofta känns igen, där komplexa samhällsfrågor förenklas genom att reducera enskilda grupper till symboler för vad som påstås vara fel. Detta är en farlig utveckling. Det offentliga samtalet får legitimitet genom hänsynsfulla deltagare. När ledande politiker bygger sina resonemang på anekdoter och utpekanden istället för att hålla sig till fakta flyttas fokus från de verkliga samhällsutmaningarna och undergräver respekten för de som pekas ut.

Kommunikatörer i offentlig sektor arbetar varje dag för medborgarnas bästa och för att bygga och upprätthålla förtroendet för våra offentliga institutioner. De arbetar med att göra myndighetsbeslut begripliga, krisinformation tillgänglig och offentlig verksamhet transparent. Utan deras arbete skulle medborgarna ha svårt att navigera i samhällsinformation, vilket är särskilt viktigt i krissituationer som pandemier, naturkatastrofer eller säkerhetshot. Svantessons uttalande ifrågasätter värdet av detta arbete, men fakta visar att kommunikatörernas roll är långt ifrån överflödig.

Faktum är att nuvarande regering vid flera tillfällen under mandatperioden granskat statliga kommunikatörer. År 2023 fick Statskontoret i uppdrag att undersöka myndigheternas kommunikation, och 2025 fick flera myndigheter i uppdrag att redovisa användningen av profilprodukter och kampanjmaterial - ett uppdrag som utökades för 2026. Resultaten ger dock inte stöd för den bild som finansministern målar upp.

Statskontorets rapport visade att myndigheternas kommunikation låg inom ramen för deras uppdrag och uppgifter, och redovisningen av profilprodukter visade att det är något som myndigheterna sysslar med i mycket liten utsträckning. Detta visar att kritiken mot kommunikatörer bygger på antaganden snarare än fakta. Svantesson antyder också i intervjun att kommunikatörerna är väldigt många och konstaterar samtidigt att myndigheterna vuxit ordentligt. Även här är det viktigt att förhålla sig till fakta.

En undersökning som Magasin K genomfört visar att andelen kommunikatörer på myndigheterna i princip inte vuxit alls under de senaste fem åren. Det är snarare andra yrkesgrupper som ökat, till exempel handläggare och utredare. Att då peka ut just kommunikatörer som en symbol för byråkrati och ineffektivitet är missvisande och riskerar att skapa en felaktig bild av verkligheten. Politiker har ett ansvar för tonläget i samhällsdebatten.

Det är dags att sluta använda kommunikatören som enkel måltavla i komplexa samhällsfrågor. Att återkommande peka ut enskilda yrkesgrupper må möjligen ge kortsiktiga politiska poänger, men det bidrar inte till att lösa Sveriges problem. Tvärtom riskerar det att försvaga det offentliga samtalet och öka misstron mot människor som varje dag arbetar för att få vårt samhälle att fungera.

Vi uppmanar politiker att istället föra en saklig debatt baserad på fakta och att visa respekt för alla yrkesgrupper som bidrar till samhällets funktion. Endast då kan vi bygga ett starkare och mer inkluderande samhälle. För att undvika framtida symbolpolitik behöver vi en kultur där fakta och analys står i centrum, inte anekdoter och utpekanden. Medier, forskare och medborgare har också en roll att spela genom att ifrågasätta osakliga påståenden och kräva att politiker håller sig till sanningen.

Det är dags att värna det offentliga samtalets kvalitet och sluta använda yrkesgrupper som slagträn i politiska debatter





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