Sluta hylla det 'hårda arbetet' – det exkluderar många

En kritik mot hur begreppet 'hårt arbetande människor' används i politiken och hur det riskerar att exkludera personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och andra som inte kan arbeta fullt ut. Artikeln argumenterar för en mer inkluderande politik som värdesätter alla former av bidrag till samhället.

Jag börjar känna en uppriktig trötthet över hur begreppet hårt arbetande människor används i den politiska debatten. Det låter tilltalande, det låter rättvist, men det är också ett uttryck som riskerar att exkludera en betydande del av vår befolkning.

Vad säger vi egentligen, och till vem? När politiker upprepade gånger framhäver de som arbetar hårt som norm och måttstock för värde, sänder vi samtidigt ett budskap till alla som inte kan arbeta fullt ut: att de står utanför, att de inte riktigt räknas. Detta inkluderar människor som lever med psykisk ohälsa, personer med funktionsnedsättningar, och de som dagligen kämpar med sjukdom, rehabilitering eller livssituationer som inte syns i statistiken. Är deras kamp mindre värdefull?

Att leva med psykisk ohälsa kan vara ett heltidsarbete i sig. Att hantera en funktionsnedsättning kräver ofta mer energi, mer planering och mer uthållighet än vad många fullt friska någonsin behöver mobilisera. Att bara ta sig upp ur sängen på morgonen kan vara en enorm seger. Ändå förblir detta ofta osynligt.

Samhället bör bygga på principen att vi alla bidrar efter vår förmåga, inte att vi tvingas in i en snäv mall av vad som anses vara riktigt arbete. En människas värde kan aldrig reduceras till antalet arbetade timmar eller mängden betald skatt. Detta borde vara en självklar utgångspunkt för all politisk handling. Det är självklart att arbete ska löna sig, men när retoriken ensidigt hyllar vissa grupper riskerar vi att skapa en splittring – ett vi och ett dom.

Och det är en farlig väg att vandra. Vi behöver en politik som kan hålla två tankar i huvudet samtidigt: att stärka arbetslinjen och samtidigt fullt ut inkludera dem som inte kan arbeta, eller som inte kan arbeta på heltid. En politik som erkänner att värdighet och samhällsnytta inte enbart definieras av yrkesarbete. Det handlar om att skapa ett samhälle där alla känner sig sedda, respekterade och inkluderade, oavsett deras förmåga att delta i den traditionella arbetsmarknaden.

Det handlar om att omdefiniera vad det innebär att vara en värdefull medlem av samhället. Det är dags att vi slutar med den förenklade bilden av att hårt arbete automatiskt innebär ett värdefullt bidrag och börjar erkänna de många olika former av arbete och engagemang som människor utför varje dag.

Det kan vara att ta hand om en sjuk familjemedlem, att engagera sig i ideellt arbete, att kämpa för sin hälsa eller att helt enkelt försöka överleva i en svår situation. Allt detta är arbete, och allt detta är värdefullt. Vi måste också vara mer medvetna om de strukturella hinder som hindrar många människor från att delta i arbetslivet, såsom brist på tillgänglighet, diskriminering och otillräckligt stöd.

Att ta itu med dessa hinder är inte bara en fråga om rättvisa, utan också en fråga om ekonomisk effektivitet. Genom att inkludera fler människor i samhället kan vi öka vår totala produktivitet och skapa ett mer välmående samhälle för alla. Ett samhälle prövas inte i hur vi behandlar de starkaste, utan i hur vi möter dem som har det svårast. Låt oss sträva efter ett samhälle som präglas av empati, inkludering och respekt för alla människor





