Små brister kan leda till stora cyberattacker – så skyddar du din organisation

Cyberattacker orsakas sällan av en enskild sårbarhet, utan snarare av en kedja av mindre brister. ANIMARUMs cybersäkerhetsdirektör Milot Shala förklarar hur fullstack-säkerhet kan hjälpa organisationer att identifiera och åtgärda dessa risker.

Cyberattacker är sällan resultatet av en enda, kritisk sårbarhet. Milot Shala, cybersäkerhetsdirektör på ANIMARUM, betonar att de oftast uppstår genom en kombination av mindre brister som tillsammans skapar en väg in i organisationens system.

Det är dessa sammanhängande svagheter som angripare utnyttjar, något som traditionella säkerhetsåtgärder ofta missar. Shala förklarar att angripare inte bryr sig om hur säkerhetsansvaret är uppdelat inom en organisation, utan istället följer den enklaste vägen från en svag punkt till nästa. Ett exempel han delar är ett uppdrag där hans team analyserade en mobilapp för ett lojalitetsprogram. I appens kod upptäcktes en hårdkodad autentiseringstoken, och kunddata kunde hämtas via ett API utan tillräcklig behörighetskontroll.

Varje enskilt problem bedömdes som medelallvarligt, men tillsammans bildade de en kedja som gav obehörig tillgång till administrativa funktioner och tillfälliga molnbehörigheter. Denna kedja ledde slutligen till fullständig åtkomst till kunddata och molninfrastruktur. Ett annat test inleddes från ett vanligt användarkonto på en server i företagets DMZ-zon. Denna server hade en opatchad sårbarhet som snabbt gav administratörsrättigheter.

Därefter hittades gamla lösenordshashar i ett utvecklingsrepository, vilket öppnade dörren till produktionsmiljön. Inom loppet av två timmar hade teamet lyckats bryta sig igenom flera systemdomäner. Allt började med en server som hade glömts bort, ett mönster som Shala menar är vanligt förekommande i moderna organisationer. Säkerhetsarbetet är ofta fragmenterat mellan olika team som ansvarar för mobilappar, backend, moln och infrastruktur.

Detta kan leda till att varje team utför sitt arbete väl inom sitt område, men ingen har en helhetsbild av den potentiella vägen en angripare kan ta genom systemen. Det är här konceptet fullstack-säkerhet blir avgörande. Istället för att analysera sårbarheter isolerat, fokuserar fullstack-säkerhet på att kartlägga hur system, dataflöden och behörigheter samverkar. Genom att utgå från frågan om vad en angripare kan åstadkomma från den initiala intrångspunkten, förändras prioriteringarna drastiskt.

Shala förklarar att det är då man identifierar de brister som faktiskt kan leda till ett intrång. ANIMARUM arbetar därför med kontinuerlig kartläggning av organisationers fulla attackyta, genom att analysera teknik, identiteter och molnmiljöer tillsammans. Slutligen betonar han att säkerhet inte handlar om antalet verktyg, utan om att förstå hur allt hänger ihop och hur en angripare kan navigera genom systemen. ANIMARUM är ett cybersäkerhetsbolag specialiserat på penetrationstester, säkerhetsarkitektur, molnsäkerhet och avancerad hotanalys.

De hjälper organisationer att identifiera risker över hela sin digitala attackyta genom kontinuerlig analys och offensiv säkerhetstestning





