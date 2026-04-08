Smarta Klockor: Årets Träningstrend med Frågetecken

Den smarta klockan är en populär hälsoprodukt, men forskning visar på frågetecken kring dess tillförlitlighet och dataskydd. Många företag följer inte lagen, varnar experter. Läs om riskerna och fördelarna med de populära klockorna.

Den smarta klockan har seglat upp som en av årets stora träning strender, och försäljningen förväntas fortsätta att öka markant. Men bakom den populära hälsoproduktens glans finns det en rad frågetecken som forskningen lyfter fram. Petra Holmberg, forskare i medicinsk rätt vid Lunds universitet, varnar för att många företag inte lever upp till gällande lagstiftning, vilket skapar oro för konsumenternas integritet och dataskydd.

Det uppskattas att det globalt finns runt en halv miljard individer som använder smartklockor och andra bärbara enheter för hälsomätning, vilket understryker produktens genomslagskraft. American College of Sports Medicine har till och med utnämnt den smarta klockan till den främsta träningstrenden för 2026. Carl Magnus Olsson, datavetare vid Malmö universitet, konstaterar att den smarta klockan i princip har ersatt den traditionella klockan i många människors vardag, speciellt i Sverige. Tekniken i sig är dock inte revolutionerande utan bygger på befintliga funktioner som redan finns i mobiltelefoner. Det som skiljer dem åt är framförallt att klockan ständigt bärs på kroppen och därmed kontinuerligt samlar in data.\Smartklockor är utrustade med sensorer som mäter, eller påstår sig mäta, en rad olika hälsoparametrar. Dessa inkluderar puls, syrenivå i blodet, sömnkvalitet och stressnivå. Utöver detta erbjuder många klockor även möjligheten att svara på sms, läsa mejl och navigera med hjälp av GPS. Priserna varierar kraftigt, från några hundralappar upp till över 10 000 kronor. Men hur precisa är dessa mätningar egentligen? Forskning visar att felmarginalen kan vara betydande, upp till 30 procent för exempelvis energiförbrukning. Studier har även visat att klockor som mäter stress har svårt att skilja mellan positiv och negativ stress, vilket kan leda till missvisande resultat. Carl Magnus Olsson påpekar att stress kan vara både bra och dåligt, och att höga värden inte alltid indikerar ett problem. Stegräknarens tillförlitlighet ifrågasätts också, då faktorer som skoval och kläder kan påverka resultaten. Han menar att det kan finnas en tendens för företag att överdriva stegräknarens positiva resultat för att skapa säljargument.\Carl Magnus Olsson, som själv äger flera smartklockor, betonar vikten av att inte ta enskilda mätvärden på för stort allvar. Istället uppmanar han användare att jämföra mätningar över tid för att få en mer meningsfull bild av sin hälsa. Han påpekar också att det finns en risk med de material som används i klockorna, exempelvis har studier visat att plastarmband kan innehålla PFAS, vilket kan vara hälsofarligt. Olsson själv byter alltid ut plastarmbanden mot metall eller skinn. En annan viktig aspekt är hanteringen av de känsliga data som samlas in. Petra Holmberg påpekar att data är en guldgruva för företagen, som kan använda informationen för att skräddarsy erbjudanden och sälja vidare data till tredje part. Hon lyfter fram att EU:s GDPR ger ett starkt skydd för integriteten, men att många företag inte följer lagen fullt ut. Hon betonar att det är problematiskt när användare inte har kontroll över hur deras data används och att vissa företag kräver att man godkänner alla användarvillkor för att produkten ska fungera, vilket är olagligt. Situationen är komplex och kräver en ökad medvetenhet hos konsumenterna om både fördelarna och riskerna med att använda smarta klockor





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Darth Maul står i centrum för årets nya Star Wars-serieStar Wars-galaxen är fylld med minnesvärda karaktärer, och få är lika coola som Maul. Efter att ursprungligen ha dykt upp som Sith-lord i 'Det mörka hotet' har karaktären varit föremål för serietidningar, böcker och åtskilliga inhopp i animerade serier som 'Clone Wars' och 'Rebels'. Det är dock först nu han får en helt egen serie.

Read more »

Antonemo ska rädda din hifi – sålt 3.000 Streamplayer-dosorMed en ny wifi-dosa blåser svenska Atonemo liv i gamla hifi-anläggningar och gör det möjligt att koppla ihop dem med smarta högtalarsystem.

Read more »

Biotoppen: 373 miljoner dollar gör ”Super Mario Galaxy Filmen” till årets största premiär'Super Mario Bros. Filmen' blev en stor kassasuccé vid premiären 2023, och uppföljaren 'Super Mario Galaxy Filmen' vill förstås inte vara sämre.

Read more »

Lyxiga äggrätter för helg och festFå saker slår riktigt goda äggrätter. Med enkla ingredienser och smarta knep kan du laga brunch som smakar som på restaurang – hemma i ditt eget kök.

Read more »

Privata bilderna avslöjar Ella Halvarssons OS-smärtaNamn: Frida Olsson Gör: Skriver om skidskytte och fotboll

Read more »

Pareto köpstämplar Evolution: ”Trendskifte”Efter flera svaga år för den kursstukade livekasinoleverantören Evolution bedömer analyshuset Pareto att det skett en vändpunkt under årets första kvartal.

Read more »