Smaskandet vid bordet är ett symptom på ett växande socialt förfall

Att tugga med stängd mun borde vara en självklarhet, men idag verkar det vara en utmaning. Debattören menar att smaskandet vid matbordet är ett tydligt tecken på en utbredd likgiltighet inför medmänniskor och att vi måste börja våga ställa krav på varandra för att bevara en trivsam samvaro.

Det är dags att vi talar öppet om ett växande socialt förfall som sker mitt framför våra ögon, eller snarare, mitt framför våra öron. Fenomenet sprider sig som en löpeld och verkar ha blivit en norm bland många unga vuxna: det högljudda smaskandet vid matbordet. Det tuggas öppet, ljudligt och utan minsta tillstymmelse till återhållsamhet. Vi tvingas se maten bearbetas i en visuell och auditiv rundgång som liknar en torktumlare, medan vi andra försöker upprätthålla en civiliserad konversation.

Det som borde vara en självklarhet, att stänga munnen när man tuggar, tycks för somliga ha blivit en närmast oöverstiglig utmaning. Vad som sker i ensamhet är naturligtvis privat, men i sociala sammanhang existerar det gränser för hur mycket av en måltid som behöver delas med omgivningen. Ingen vid ett bord bör behöva genomlida ljudet av mat som mals som grus i en kross, eller betrakta den blöta processen som sker inuti en annans mun. Detta är inte bara en fråga om bordsskick i snäv bemärkelse, utan det speglar en djupare brist på respekt för dem vi delar vår tid med. Att sätta sig tillsammans innebär att den egna bekvämligheten får stå tillbaka för den gemensamma trivseln. När denna hänsyn uteblir skickas en signal om att ens medmänniskors upplevelser är underordnade ens egna impulser. Problemet är symptomatiskt för en vidare samhällsutveckling där artighet och anständighet ofta avfärdas som föråldrade eller elitistiska begrepp. Men vett och etikett handlar i grunden inte om snobberi; det handlar om att minimera obehag för andra. Varför är det så svårt att hålla munnen stängd? Det borde vara den absolut lägsta tröskeln för social interaktion, men för många verkar det vara en vägg de föredrar att forcera istället för att respektera. Vi ser samma mönster av nonchalans på andra arenor i vardagslivet. Det är individen som ockuperar ett extra säte med sin väska på en fullsatt buss, personen som tränger sig före i kön, eller den som ignorerar någon som uppenbarligen behöver hjälp. Det är små, till synes obetydliga handlingar som tillsammans sätter tonen för ett samhälle präglat av egocentrism och likgiltighet. Genom att ignorera dessa beteenden bidrar vi dessutom till att cementera dem. Ingen säger till, eftersom rädslan för konflikt väger tyngre än önskan om en dräglig miljö. Vi har blivit en generation som, i rädsla för att verka dömande, låter anständigheten vittra sönder. Vi måste våga ställa krav på vår omgivning för att kunna upprätthålla en kultur där vi faktiskt bryr oss om varandra. Det är dags att vi återtar bordsskicket som en grundbult i vår sociala samvaro. Att kunna njuta av en måltid i sällskap av vänner eller bekanta ska inte behöva innebära en sensorisk mardröm. Om vi värdesätter samtalet, gemenskapen och glädjen som ett matbord kan erbjuda, måste vi också kunna förvänta oss att måltidens fysiska process hålls inom rimliga gränser. Det handlar om att visa hänsyn, att förstå att man inte är universums centrum och att ens agerande påverkar dem man har omkring sig. För den som absolut inte kan eller vill kontrollera sin tuggteknik, finns ett enkelt alternativ: ät ensam. För oss andra som faktiskt uppskattar en trevlig stund vid bordet är det dags att sluta blunda. Vi måste våga påpeka när gränsen för det acceptabla överskrids, för anständighet är inte något som kommer av sig själv. Det kräver att vi ställer krav, att vi kommunicerar våra förväntningar och att vi inte låter likgiltigheten styra vår samvaro. Låt oss återinföra respekten som en hörnsten i det sociala livet och börja med att hålla munnen stängd under måltiden. Det är en liten handling, men en avgörande början för ett mer omtänksamt och mindre egocentriskt samhälle. Det är dags att vi prioriterar gemenskapen framför det blöta smaskandet





