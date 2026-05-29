SMHI har larmat om en ökad risk för skogs- och gräsbränder i Sverige. Risken är förhöjd i stora delar av landet, med särskilt hög risk i Götaland, västra och östra Svealand samt delar av Norrlands kustland. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien, och tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av regionen Donetsk.

SMHI larmar om ökad risk för skogs- och gräsbränder i Sverige . Enligt SMHI är risken för gräs- och skogsbrand förhöjd i stora delar av landet, med särskilt hög risk i Götaland, västra och östra Svealand samt delar av Norrlands kustland.

I vissa områden, som Kalmar, Blekinge och Skåne, är risken till och med extremt stor. Dessutom är det stor risk för gräsbrand i västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län fram till kl 20.00, liksom i norra Dalarna och södra Jämtlands län. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien, enligt landets försvarsdepartement. Händelsen ska ha inträffat i samband med Rysslands fortsatta drönarattacker mot civila och infrastrukturmål i Ukraina, nära gränsen mot Rumänien.

Tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av regionen Donetsk, enligt den av Ryssland tillsatte lokale ledaren Denis Pusjilin. Personerna ska ha varit reparatörer vid ett företag som arbetar med vattenförsörjning och befann sig enligt Pusjilin i en bil när attacken skedde.

FN har svartlistat Ryssland för sexuellt våld i konfliktzoner, enligt en ny rapport som AFP tagit del av. FN:s generalsekreterare António Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den årliga svarta listan. Trots varningen har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunnat dokumenteras av FN. Israels fängelsemyndighet har också lagts till på FN:s svarta lista för 2026.

Israel reagerade med ilska på beskedet och svarade med att bryta alla kontakter med generalsekreteraren António Guterres. Två kriminella nätverk i Brasilien har terrorstämplats av USA, trots protester från det brasilianska styret. USA:s utrikesminister Marco Rubio beskriver grupperingarna, vid namn Comando Vermelho (CV) respektive Primeiro comando da capital (PCC), som två av de mest våldsamma kriminella organisationerna i Brasilien.

Dagens nyheter: Kemikalietank imploderade, Göteborgsvarvet slutsålt, Sverige vann i hockey-VMEn kemikalietank har imploderat; Göteborgsvarvets halvmaraton slutsålt på rekordtid; träd fallit i Uppsala och båtar försvunna i skärgården; tågstopp norr om Stockholm; Sverige besegrade Slovakien i hockey-VM; Louvren-rånet utreds; förbud mot kusinäktenskap införs; villa totalförstörd i brand; man häktad för mordförsök i Älvsjö; Malmö FF sparkar tränaren.

Adam Cwejman: Sverige har enorma resurser - slarva inte bort detValrörelser handlar ofta om hur tillgångar ska fördelas. Men i den tredje industriella revolution som vi befinner oss mitt uppe i är det avgörande att vi har en strategi för att skapa välstånd.

DEBATT: Sverige räddade min mans liv – men hjälper honom inte att leva detHur mycket mer kommer jag behöva gå ner i arbetstid för att ta hand om min man? Hur länge kommer vi att orka? skriver Carin Hesselroth.

Ny kontantlag i Sverige: Förstärkta krav på kontanttjänsterEfter en långsiktig minskning i kontantanvändningen, omfattas Sverige den 1 juli av en ny kontantlag som syftar till ett motståndskraftigt samhälle. Lagförslaget kräver att apotek och livsmedelsbutiker måste acceptera kontanter som betalmedel och ställer krav på tillgången till uttags- och insättningstjänster över hela landet. För att säkerställa geografisk täckning har Bankomat AB, ägs av storbankerna, utvecklat en tjänst för att övervaka och föreslå åtgärder när krav hotas att missas. Trots nya krav på att privatpersoner ska kunna sätta in kontanter på samma sätt som företag, påstås det inte leda till förändringar i utbudet eftersom nuvarande täckning redan är tillräcklig.

