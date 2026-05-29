SMHI larmar om ökad risk för skogs- och gräsbränder i varmare försommarväder

SMHI skriver på sin hemsida att det under fredagen är förhöjd risk för gräs- och skogsbrand i stora delar av landet. Risken är särskilt hög på Gotland, i Götaland, västra och östra Svealand samt delar av Norrlands kustland. SMHI manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus.

Det mer varma och soliga försommarvädret är inte enbart goda nyheter. SMHI larmar nu om att risken för skogs- och gräsbränder ökar. SMHI skriver på sin hemsida att det under fredagen är förhöjd risk för gräs- och skogsbrand i stora delar av landet.

På Gotland är risken för skogsbrand på vissa håll extremt stor under hela dygnet. I Götaland, västra och östra Svealand samt delar av Norrlands kustland är risken stor till mycket stor, medan den i vissa delar av Kalmar, Blekinge och Skåne är extremt stor. I västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län är det stor risk för gräsbrand fram till kl 20.00. Detsamma gäller även norra Dalarna och södra Jämtlands län. SMHI manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus





