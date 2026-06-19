SMHI utökar varningar för åska på midsommardagen

SMHI utökar sina gula varningar för åska på midsommardagen. Varningen för kraftig åska och stora regnmängder lokalt gäller från klockan 16 till 23 på lördagen och omfattar hela Norrlandskusten och stora delar av inlandet.

SMHI utökar sina gula varningar för åska på midsommardagen. Varningen för kraftig åska och stora regnmängder lokalt gäller från klockan 16 till 23 på lördagen och omfattar hela Norrlandskusten och stora delar av inlandet.

Enligt SMHI är det svårt att precisera var åskan slår till värst, men i hela området som omfattas av varningar sveper en varm och fuktig luftmassa in söderifrån. I den här varma och fuktiga luftmassan är det risk för att åskmoln kan växa till sig ganska lätt. SMHI varnar bland annat för risk för översvämning samt störningar i el- och telenätet.

Sedan tidigare har en gul varning utfärdats för åskoväder på midsommardagen för Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. Italiens utrikesminister ställer in sitt USA-besök sedan president Donald Trump retat upp premiärminister Giorgia Meloni med sina kommentarer. USA:s president Donald Trumps försök att förvärva eller kontrollera Grönland har ansträngt relationen mellan Washington och europeiska Nato-medlemmar. En gristransport har vält på norra Jylland och alla 190 djur kommer sannolikt att avlivas.

Det har rapporterats om att algerna återvänt till Poolbottens nya båa trots den dyra renoveringen. Nu bekämpas de med ozon och väteperoxid, men experter beskriver dammen som en perfekt miljö för algtillväxt. Under torsdagen rapporterade ABC News att den nya färgen på botten börjat lossna. I dag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket.

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