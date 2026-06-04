Smoltek hanterar stor företrädesemission för att stärka finansiell bas och driva tillväxt

Smoltek har beslutat öka sin kapitalbas med en 60,4‑miljns + möjlig 18,1‑miljns eurosemission, kräver teckningsgrad, garantiåtaganden och möjlig övertilldelning till strategiska investerare, med fokus på affärsutveckling och partnerskap inom nanoteknik.

Smoltek , ett svenskt nanoteknikbolag som fokuserar på tunna och ledande strukturer för användning inom halvledare och energi/vätgas, har nyligen beslutat om en företrädesemission med målet att stärka sin finansiella ställning och accelerera produktutvecklingen.

Bolagets styrelse godkände beslutet på årsstämman den 12 maj, där en publikation på 60,4 miljoner kronor med förväntade kostnader på 8,1 miljoner kronor ingår. Om intresset visar sig av större styrka kan emissionen utökas med ytterligare 18,1 miljoner kronor genom en övertilldelningsemission, som skulle bli ett extra 18,2% utspädning för nuvarande aktieägare.

Beskrivningen av emissionsupplägget är detaljerad: varje unit i den vanliga emissionen innehåller en teckningsoption för en aktie, typ TO 9, där teckningskursen fastställs senare med ett golv på 1,75 kronor och taket på 2,50 kronor. Vid en teckningsgrad på 40% eller mer säkras hela emissionen genom garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till 36,2 miljoner kronor.

När emissionen genomförs, förbeskedar företaget att den tidiga tillageringen, inklusive godkända teckningsåtaganden på 15,4 miljoner kronor från befintliga aktieägare, skulle bidrar med 14,4% ytterligare teckning för att nå kravet. En övertilldelningsemission på upp till 18,1 miljoner kronor skulle riktas till strategiska eller kvalificerade investerare, vilket skulle öka utspädningen och ge ytterligare kapitalmarginal.

Den ekonomiska logiken bakom sannolikt genombrottet är tydlig: Smoltek har tidigare genomfört en företrädesemission ett år tidigare, närvarande pris 0,30 kronor per aktie, med en teckningsgrad på 81,3% inklusive garantier och levererade 26,0 miljoner kronor före kostnader. Emissionen accepteras efter en eller två års ledning med en förväntad ökning av investerad kapital för att öka försäljningsintensiteten, affärsutveckling och partnerskap runt teknologin.

Vid en förväntad valutacenska rester, rådighetsförberedelser, och en uppramlad handelsaktivitet väntas detta finansiella inbrott vara ett betydande bidrag för att locka större industriella partnerskap, särskilt i ljuset av Smolteks nuvarande tillväxt av 650% på aktiens pris sedan årsskiftet. En transpiration av denna komplexa emission Substanter ingår i dokumentationen: förbrukningskostnader, garantiåtaganden, de möjliga teckningsgradkriterierna, och den potentiella affärsomvandlingen.

Betalning av units motsvarande cirka 8 miljoner kronor från beloppet ska ske via kvittning av lånefordringar, och Marknadsavtal och säljoptionsavtal som ingått med åskådningspartnern Mangold innebär att företaget betalar 10% i garantiersättning. När emissionen blir fullständigt genomförd förväntas det 60 procenterna av emissionen sker via en 24,1 miljoner kronor bottengaranti och en 12,1 miljoner kronor toppgaranti.

Sammanfattningsvis bestämmer Smoltek att kapitalet bör gå till en intensifierad försäljningsinsats, tillväxtinfrastruktur, samt teknikkontinuitet för att bygga strategiska partnerskap inom högteknikan, där delvis den begagnade affärsmodellen med tilltalande enheter till varianterna från implementering i samtidigt försäljningskundernas. Förankringen av investeringsåtagandet och lagen kring teckningsgraden och utspädning är avgörande för att ge förtroende till investerare. Kulorna för de framtida hyresskyldighetens fall under galler, i en potentiellt grov och fördelaktig mellan California, samt aktuell meriterat 'viktig' utspädning i den svarande återbärsåtgärden.

Det råder ingen tydlig deadline för när kapacitetsförstärkningen enligt köttkroppslig villkor ger effekt. Emissionen har en tydlig beröringspunkt: varje unit finns i en unitstyrning. Emissionen på Göteborgs och Oslo BNN öppnade med en detalj av styrkekylar: administrative kronologiska definitioner på lättspreade deltimmar, för ingående refererade avslöjanden. Samtidig vs Som Med återstående en sammanställning ->: Recap >Den är transparent.





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Nanoteknik Företrädesemission Smoltek Kapitalanskaffning Finansiell Tillväxt

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