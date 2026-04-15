Smoothietestet: Oenighet råder kring årets nyheter

En ny paneltest av färska och färdigblandade smoothies avslöjar en splittrad syn bland testdeltagarna gällande smak, doft och konsistens. Medan vissa uppskattar nyttigheten och fräschören, faller andra för sötman eller upplever en oönskad beska. Färgen är ofta en positiv faktor, men smaken väger tyngst i det slutgiltiga omdömet.

SvD:s testpanel, bestående av tre vuxna och tre barn, har satt tänderna i årets smoothienyheter. Utan vetskap om varumärkena har deltagarna bedömt smak, doft och konsistens på en sexgradig skala. Resultaten visar en tydlig splittring i smakpreferenser, där få produkter lyckats ena alla testpersoner. Rscueds gula smoothie får ett mediokert betyg, en svag trea, med stor spridning i omdömen. Yngre testdeltagare ger låga betyg medan en vuxen uppskattar bristen på överdriven sötma.

En annan vuxen upplever dock smaken som alltför besk och doften som avvikande. Enighet råder dock kring den upplevda nyttigheten. Den djupt rosa smoothien, som hyllas för sin vackra färg, delar panelen. Många drar sig för rödbetssmaken som får låga betyg, medan de som uppskattar det fräscha och nyttiga ger högre poäng. Ett barn menar att man behöver ge den lite tid, ungefär som att marinera, innan man fäller sitt omdöme. En grön smoothie charmar panelen med sin "nyttiga aura" och fräscha, lagom söta smak. Trots att två barn dissar den helt, kan de vuxna tänka sig att dricka den igen. Konsistensen beskrivs som tunn, vilket gör den lämplig som dryck till en lätt lunchsallad. Den solgula smoothien med en tilltalande doft får lovord för sin fylliga och mättande konsistens. En testperson ser den som perfekt till frukost med rostat bröd, smör och ost och önskar dricka mer. Andra upplever dock att den mer liknar juice, med en dominerande smak av apelsinjuice. En annan gul, lite tjockare smoothie når upp till två sexor och uppskattas av de flesta för sin "perfekta sötma". En vuxen finner den dock för söt och en annan anser att den saknar det där lilla extra som gör att den sticker ut i mängden. Ingredienslistan domineras av juicer och puréer. Brämhults smoothie får en svag fyra, trots två sexor. Produkten ser fin ut, men smaken upplevs som för söt och citrusdominerad av kritikerna, vilket stämmer med att 27 procent består av apelsinjuice. En person beskriver dock smaken som "att dricka sommar". Coops rosa variant får beröm för sin somriga och goda smak, där jordgubbspurén framträder lagom sött, vilket resulterar i en sexa från en testperson. En annan upplever den dock som för söt. Doften av jordgubbskräm och den krämiga, fylliga konsistensen gör den till ett bra alternativ för mellanmål, jämförbar med en hemmagjord smoothie. Bravos solgula smoothie tar hem segern i testet. Den beskrivs som fruktig, söt, med en god mangodoft och en fyllig, krämig konsistens. Den passar utmärkt som mellanmål eller efterrätt. Bravo är dessutom en av få som anger hur många frukter smoothien innehåller: två mangofrukter och tre bananer. Panelens samlade intryck visar att även om utseende och doft spelar roll, är det den balanserade smaken som i slutändan avgör om en smoothie lyckas imponera eller inte. Den ständiga jakten på den perfekta kombinationen av sötma, friskhet och nyttighet fortsätter





