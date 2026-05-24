Snabbt och effektivt: Parkeringsvaktens nya teknik för att hitta felparkerade bilar

Parkeringsvakten William Benyammine visar hur modern teknik gör att parkeringsvakterna kan hitta felparkerade bilar snabbare och effektivare. En app i mobilen gör att de kan skanna hela parkeringsområden i rekordfart, vilket leder till fler felparkerade bilar hittas och en ökad chans att undvika böter.

Parkeringsvakten William Benyammine visar hur snabbt det går att läsa av – och hur lång tid du har på dig att betala innan du får böter .

Tack vare modern teknik kan stora parkeringsplatser i dag sökas av mycket snabbare, vilket leder till att fler felparkerade bilar hittas. Men det finns en chans att undkomma böter – om man flyttar bilen under tiden från att registreringsskylten scannas till att boten skrivs ut. Med en app i mobilen kan parkeringsvakterna i dag skanna av gator och torg i rekordfart. På bara några minuter sveps hela parkeringsområden igenom.

– Det går rätt fort att skanna bilen, så ser man om den är betald eller inte, säger parkeringsvakten William Benyammine. Varje dag får omkring 3 600 bilägare i Sverige en trist överraskning under vindrutetorkaren i form av en parkeringsbot, enligt Transportstyrelsen. Men även om tekniken går snabbt gäller det att parkeringsvakterna har skärpan påslagen när de klickar. – Vi ser det här. 65E fick jag.

Det står 35E. Då är det fel. Här har vi en till som jag har skannat fel. Det står släpkärra här, han har 69 och det står 59. Då får vi ändra det, säger han.





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parkeringsbot Parkeringsvakten Modern Teknik Felparkerad Bil Parkeringsvakt App Böter Transportstyrelsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PATRIK KRONQVIST: 42 år i bostadskö! Snart ses det nog som snabbtNya rekordet i Stockholms bostadskö är absurt. Men framtiden är ännu mer brutal: dagens unga kommer aldrig att ha en chans att hyra i innerstaden.

Read more »

William är finalist i Funkisfestivalen: ”En musikalisk kebab med blandad sås”Nu avgörs finalen i Stockholm.

Read more »

William hittades död vid skolan – där tar spåren slutBORÅS. När de gick och lade sig levde sonen. När de vaknade hade William Nordén, 19, hittats död. – Någon måste veta vad som har hänt, säger mamma Katarina.

Read more »

Utredning av William Nordéns död stängs – utan att ha nått hela vägenAftonbladet träffar polisen Per Ryderman, som arbetat med att utreda William Nordéns död i över två år, som nu stängs av åklagaren. "Vill hitta ett svar" säger utredaren för anhörigas skull.

Read more »