Snapchat lanserar ny privat upplevelse för tonåringar

Snapchat har lanserat en ny upplevelse som är mer privat och riktad till användare mellan 13 och 15 år. Den nya upplevelsen ger yngre tonåringar möjlighet att skapa en egen profil för att samla och visa upp sina Stories och Spotlight-videor.

Snapchat har lanserat en ny upplevelse som är mer privat och riktad till användare mellan 13 och 15 år. Den nya upplevelsen ger yngre tonåringar möjlighet att skapa en egen profil för att samla och visa upp sina Stories och Spotlight-videor.

Enligt Snapchat är kärnan i deras plattform alltid varit att ha kontakt med riktiga vänner och familj. För att öka säkerheten och anpassa plattformen efter åldersgruppen kommer innehållet på dessa profiler enbart att vara synligt för ömsesidiga vänner. Det innebär att deras videor inte längre kan spridas till en bredare publik via Spotlight-flödet. Dessutom döljs all statistik kring hur många gånger inläggen har markerats som favoriter.

Den här förändringen är en del av Snapchats ansträngningar för att skydda yngre användare och ge dem en säkerare upplevelse





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