Snookergemenskapen i Sverige växer mot intryck, men för få juniorer och kvinnor.

Suleman Kukka-Salam, svensk vårsmästare i snooker 2025, berättar om hur han vill se snookerna växa, bland annat med en starkare gemenskap och vägledning för nybörjare.

I videon berättar Suleman Kukka-Salam , den här säsongen Sverigas snookermästare, om hur verksamhetens utveckling inom sporten skulle kunna växa i Sverige. Hans förra SM-succé betydde mycket för honom, då det gått många år sedan ungdomsguldet och han upplevde lättnad efter att ha vunnit det efter många försök.

Snooker blev en del av hans liv redan som tonåring, då en kusin introducerade honom till sporten. Han bestämde sig för att öppna en snookerhall med tre bord, där alla kan spela när som helst, och där träningsmöjligheterna är maximala. Enligt honom är snookergemenskapen i Sverige mångsidig men ganska liten, med en bristande representation av juniorer och kvinnor.

Chansen att intresset skulle kunna växa bedömer han som relativ enkel, om det vore mer lätt att få till nya spelare, vägledning och en starkare gemenskap





