Den här sammanfattningen belyser flera parallella händelser: En knivattack i Göteborg, USA:s nya förhandlingsstrategi med Iran, en svensk reform av chefernas utskäfve, USA:s kritik mot Kuba, lottovinster, en nobelpristagares död och ett diplomatiskt mellanverk mellan Polen och Ukraina.

En man i 30-årsåldern har skurits i halsen med en flaska under ett bråk på Brännö utanför Göteborg. Händelsen inträffade sent om kvällen och mannen har förts till sjukhus.

Enligt polisen är skadorna inte livshotande. Brottet klassificeras som grov misshandel och utredningen pågår, men inga gärningsmän har hittills gripits. Under tiden har USA skickat två sändebud, Steve Witkoff och Jared Kushner, till Schweiz för möten med iranska förhandlare. Detta efter att USA:s vicepresident JD Vance ställt in sin resa i sista stund, vilket gjorde att de planerade samtalen med Iran inte kunde genomföras.

Enligt källor var drogerna att förhandlingarna blockerats på grund av Israels fortsatta attacker mot Hizbollah i Libanon, något som Iran krävt ska upphöra. Kushner och Witkoff har tidigare varit centrala förhandlare för den Trumpadministrationen. Samarbetet om en vapenvila mellan Israel och Hizbollah meddelades under dagen, men villkoren är fortfarande oklara. I Sverige planerar regeringen att tillsätta en utredning om att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, där tidigare myndighetschefer placeras med full lön efter att deras myndigheter rivits eller de avskedats.

Civilminister Erik Slottner beskriver detta som ett orimligt system och föreslår ett avgångsvederlag istället. Åtta personer finns för närvarande på denna plats. Dessutom har det amerikanska utrikesdepartementet kraftigt kritiserade Kuba för de nyligen presenterade ekonomiska reformerna, vilka bedöms vara för sentkomna och ytliga. USA har under det senaste året ökat trycket på Kuba, inklusive genom en blockad av oljeleveranser.

I andra nyheter vann en person från Kungsbacka 11,6 miljoner kronor på Eurojackpot under midsommarafton, och den belgiske fysikern François Englert, som fick Nobelpriset 2013 för upptäckten av Higgsbosonen, har avlidit vid 93 år. Slutligen har Polen beslutat att återkalla den högsta utmärkelsen Vita örnens orden som tidigare tilldelats Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, på grund av Zelenskyjs beslut att uppkalla ett militärt förband efter den omstridda nationalistgerillan UPA, som är anklagad för massmord på polacker under andra världskriget





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