Social medieprofilen Klaudia Zakrzewska död efter påkörning – åtalet mot Gabrielle Carrington skärps till mord

Klaudia Zakrzewska, en populär influencer på Instagram, har avlidit efter att ha blivit påkörd av en bil. Den misstänkta, Gabrielle Carrington, är nu åtalad för mord. Händelsen har väckt stor uppmärksamhet och polisen uppmanar till lugn och avvaktan på utredningens resultat.

Den unga sociala medieprofilen Klaudia Zakrzewska har avlidit efter att ha blivit påkörd av en bil i en händelse som polisen nu rubricerar som mord.

Den misstänkta, Gabrielle Carrington, som själv är en känd influencer, är frihetsberövad och åtalad för en rad brott. Händelsen inträffade under lördagen och har väckt stor uppmärksamhet, inte minst på sociala medier där både Zakrzewska och Carrington har en stor följarskara. Polisen uppmanar nu allmänheten att avstå från spekulationer och låta utredningen fortsätta utan onödigt tryck. Klaudia Zakrzewska, 24 år, fördes till sjukhus med livshotande skador efter att ha blivit påkörd.

Trots intensiv vård kunde läkarna inte rädda hennes liv och hon dödförklarades under lördagen. Enligt uppgifter ska Gabrielle Carrington ha hoppat in i en parkerad bil och sedan kört på Zakrzewska. Även två andra personer, en man i 50-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern, skadades i samband med händelsen. Carrington åtalades initialt för försök till mord, men åtalet har nu skärpts till mord efter att Zakrzewskas tillstånd försämrats och hon avlidit.

Utöver mordåtalet står Carrington även åtalad för grov misshandel, vållande till kroppsskada, rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Polisen har bekräftat att de är medvetna om det stora intresset för fallet och den intensiva diskussionen som förts på sociala medier, men betonar vikten av att låta utredningen ske i fred. De uppmanar allmänheten att inte sprida rykten eller spekulationer som kan försvåra arbetet.

Innan Klaudia Zakrzewska avled skrev hennes mamma ett gripande inlägg på en GoFundMe-sida som startats för att samla in pengar till juridiska kostnader och sjukvård. Hon beskrev sin dotter som en fantastisk person med ett rent hjärta och en stor vänlighet, och uttryckte sin förkrosselse över situationen. Pengarna som samlas in ska nu även gå till begravningskostnader och fortsatt stöd till familjen. Klaudia Zakrzewska hade över 270 000 följare på Instagram och var en populär influencer.

Gabrielle Carrington, den misstänkta gärningspersonen, är också en välkänd profil på sociala medier. Hon deltog i brittiska ”X Factor” som 13-åring och har sedan dess byggt upp en följarskara på över 350 000 på Instagram. Händelsen har chockat många och väckt frågor om influencers livsstil och den press som kan finnas i sociala medier. Fallet belyser också de allvarliga konsekvenserna av rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Utredningen fortsätter och polisen arbetar för att klargöra alla omständigheter kring händelsen. Familjen till Klaudia Zakrzewska har bett om privatliv under den svåra tiden och tackat för det stöd de fått från vänner, familj och följare





