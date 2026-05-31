Socialdemokraterna föreslår omfattande landsbygdspaket för jobb, välfärd och infrastruktur

Partiet vill vända den negativa utvecklingen på landsbygden genom skattesänkningar för vanliga medborgare, stöd till småföretag, förbättrad vård och utbildning samt förstärkt infrastruktur och service.

Sverige är ett land med stora naturresurser, starka lokalsamhällen och ett levande föreningsliv. Samtidigt har de senaste åren präglats av avtagande tillväxt och stigande arbetslöshet.

Långa vårdköer och en ökande gängkriminalitet skapar otrygghet, samtidigt som hushållen pressas av höga kostnader för el, drivmedel och mat. Många upplever att de bidrar till samhället men får allt mindre tillbaka, ett fenomen som är särskilt tydligt på landsbygden. När polisstationer, vårdcentraler och servicekontor stängs blir vardagen svårare och avstånden till apotek, paketleveranser och bensinstationer ökar. Socialdemokraterna menar att den politik som har prioriterat skattesänkningar för de rikaste har förvärrat situationen.

I flera kommuner har inga skattesänkningar genomförts, medan ledande politiker själva fått de största skattesänkningarna. Detta upplevs som orättvist och som en börda för de som bor och arbetar i glesbygdens områden. Partiet vill därför vända utvecklingen genom att satsa på ekonomisk tillväxt och jobb i hela landet.

Förespråken innefattar förenklade regler för småföretag, en uppdaterad livsmedelsstrategi som underlättar för lantbrukare samt ett starkare statligt ansvar vid stora industriella etableringar, där bostadsbyggandet får stå i centrum för att skapa lokala arbetstillfällen. När det gäller välfärden föreslås ett systemskifte där statsbidragen justeras med inflationen och där digital vård byggs ut så att även personer som bor långt från en hälsocentral kan få snabb kontakt med sjukvården.

Beredskapsapotek och mindre klasser i de första skolåren ska stärka både vård och utbildning på landsbygden. Ett så kallat landsbygdslyft ska rusta upp centrumområden med bättre utemiljöer, lekplatser och bygdegårdar, samtidigt som man arbetar för att sänka veterinärpriserna så att djurägare inte blir ekonomiskt ruineräda. Infrastruktur är också en viktig del; underhållet av vägar och järnvägar ska förbättras med särskild tonvikt på vinterunderhåll, och gatubelysning får inte släckas ned.

Postnord ska fortsätta leverera paket även i glesbygdens områden och polisens närvaro ska stärkas genom reglerade inställelsetider för att motverka nedläggning av polisstationer. Naturvård och friluftsliv ska åter få stöd så att vandringsleder och viloplatser hålls i gott skick. Sammanfattningsvis vill socialdemokraterna skapa ett Sverige som håller ihop, med ett starkt, tryggt och säkert samhälle för alla, både i städer och på landsbygden





Landsbygd Välfärd Ekonomi Infrastruktur Utbildning

