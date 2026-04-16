Socialdemokraterna kräver agerande från regeringen i ekonomisk kris och energifrågor

Socialdemokraterna kritiserar regeringens hantering av ekonomin och det globala läget. Partiet kräver åtgärder för att stötta hushåll, sänka elpriser och ta ett helhetsgrepp kring krigets konsekvenser för Sverige.

Socialdemokraterna s partiledare Magdalena Andersson har vid en presskonferens framhållit det allvarliga globala läget och dess direkta påverkan på svensk ekonomi. Kriget i Mellanöstern har enligt henne lett till kraftigt stigande energipriser, vilket i sin tur för med sig betydande säkerhetsaspekter för Sverige. "Läget är allvarligt", betonade Andersson under presskonferensen.

Hon riktade skarp kritik mot den sittande regeringen och menade att deras ekonomiska misskötsel har försämrat Sveriges position mer än nödvändigt i den nuvarande turbulenta omvärlden. Socialdemokraterna har som svar på den utvecklingen formulerat en rad krav, däribland en ökad satsning på vanliga familjer och aktiva åtgärder inom EU för att pressa ner elpriserna. Partiet ser också ett behov av att inrätta ett nationellt energiråd för att samordna och intensifiera arbetet inom energisektorn. Som ett resultat av Socialdemokraternas påtryckningar kommer regeringen att kalla sex av sina ministrar till ett utskottsmöte i riksdagen. Syftet är att presentera regeringens planer och åtgärder, men även att ta emot Socialdemokraternas konkreta förslag och önskemål om hur regeringen bör agera. Mikael Damberg, Socialdemokraternas talesperson i ekonomiska frågor, underströk vikten av ett samlat agerande: "Vi vill att regeringen tar ett helhetsgrepp kring konsekvenserna av kriget i Mellanöstern för svensk ekonomi." Han specificerade att det rör sig om ett brett spektrum av ministrar vars ansvarsområden alla påverkas av den rådande situationen. De ministrar som kallas till utskottet är utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M), näringsminister Ebba Busch (KD), finansminister Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknads- och klimatminister Johan Britz (L), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) samt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Denna samling av ministrar visar på bredden av de utmaningar som Sverige står inför och behovet av en samstämmig och proaktiv politik. Socialdemokraternas kritik handlar inte bara om de akuta ekonomiska konsekvenserna utan även om en långsiktig vision för Sverige. Partiet menar att regeringens politik inte tillräckligt adresserar de grundläggande behoven hos svenska hushåll, särskilt när det gäller stigande levnadskostnader och osäkerheten kring energiförsörjningen. Genom att kräva en ökad satsning på familjer vill partiet signalera att välfärden och tryggheten för medborgarna ska prioriteras, även i tuffa ekonomiska tider. Kravet på att agera i EU för att sänka elpriserna speglar en förståelse för att energiutmaningarna är gränsöverskridande och kräver gemensamma europeiska lösningar. Ett nationellt energiråd skulle kunna fungera som en plattform för samarbete mellan olika aktörer, experter och politiker för att utveckla en robust och hållbar energipolitik framöver. Det är tydligt att Socialdemokraterna ser en brist i regeringens nuvarande strategi och vill driva på för en mer ambitiös och ansvarsfull hantering av både ekonomiska och energi relaterade frågor, med målet att stärka Sveriges motståndskraft och välfärd





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uppgifter: Sverige ser ut att möta Grekland i VM-genrep - SverigeSveriges genrep inför VM ser ut att vara spikat. Motståndet blir troligtvis Grekland, skriver inhemska medier.

Read more »

Andersson vill bråka med Centern – men vågar Socialdemokraterna?Magdalena Andersson vill att Socialdemokraterna ska gå till val som ett eget parti och bråka med Centerpartiet. Kritiker menar att S är för rädda för att driva en politik som stör Centern, vilket riskerar att framställa partiet som dresserat av ett nyliberalt mittenparti. Enligt skribenten behövs ett rejält bråk för att väcka väljarna och klargöra positioner.

Read more »

Socialdemokraterna säger nej till samarbete kring akutskolor: Risk för försämrad trygghet i skolanAnders Ygeman (S) meddelar att Socialdemokraterna motsätter sig regeringens förslag om samarbete kring akutskolor, vilket kritiseras för att riskera försämra tryggheten och arbetsron i skolan. Artikeln diskuterar regeringens reformer för att skapa en säkrare skolmiljö och vikten av en stabil skolpolitik.

Read more »

Katja Nyberg går till partiet Ambition SverigeNamn: David Baas Gör: Har arbetat som reporter på Expressen sedan 2007. Han har vunnit Stora journalistpriset, Per Wendel-priset, Advokatsamfundets journalistpris och två gånger Guldspaden. 2014 kom hans första bok ”Bevara Sverige svenskt” och 2022 släpptes hans nästa bok om svensk nationalism - ”Segra eller dö”.

Read more »

Socialdemokraterna vill dubbla regeringens pengar till extrajobb för ungaSöndagen den 13 september 2026 är det val i Sverige och maktkampen är igång. Här kan du följa senaste nytt inom svensk politik

Read more »

Partiet Ett bättre Eskilstuna i bråk med kommunen om politisk reklamPartiet Ett bättre Eskilstuna har hamnat i konflikt med Eskilstuna kommun gällande politisk reklam på kommunal mark. Som en följd har kommunens sponsring till fotbollsklubben AFC Eskilstuna pausats, vilket klubbens ordförande Håkan Ringkvist kallar en skandal. Kommunen hänvisar till tydliga regler som förbjuder politisk reklam på kommunala anläggningar.

Read more »