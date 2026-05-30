Socialdemokraterna kräver ursäkt och ersättning till utpekade gärningsmän i Catrin da Costa-målet

Socialdemokraterna vill att staten ska be om ursäkt och bevilja en ex gratia-ersättning till 'allmänläkaren' och 'obducenten' som pekades ut för mordet på Catrin da Costa. Partiet menar att staten har svikit alla inblandade och att de två utpekade gärningsmännen, Thomas Allgén och Teet Härm, fått sina liv förstörda.

'Det har begåtts ett justitiemord på två oskyldiga personer. Det är svårt att tänka sig ett större misslyckande från rättsstatens sida', skriver hon. Hovrätten skrev i ett domslut att det var ställt utom rimlig tvivel att de styckat kroppen, men de dömdes aldrig för mordet på Catrin da Costa på 80-talet





