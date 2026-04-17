Socialdemokraterna sågar regeringens kärnkraftssatsning – kräver bred uppgörelse

Socialdemokraterna kritiserar skarpt regeringens förslag om statligt stöd för kärnavfall och ny kärnkraft, och betonar behovet av en långsiktig och bred politisk enighet som inkluderar andra energislag.

Socialdemokraterna uttrycker stark kritik mot regeringens senaste förslag gällande finansiering av kärnavfall och utbyggnad av ny kärnkraft . Enligt partiets energipolitiska talesperson, Fredrik Olovsson, är regeringens tillvägagångssätt ”fullständigt oseriöst” med tanke på den stora tidshorisonten och det annalkande valet.

Regeringen har föreslagit att staten ska ta en betydande ekonomisk roll, inklusive att gå in som majoritetsägare i det nya kärnkraftsbolaget Videberg Kraft, som planerar att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Affären beräknas kosta staten 1,8 miljarder kronor redan 2027. Dessutom vill regeringen att staten ska ta risken för kostnaderna för framtida kärnavfallshantering, med ett avsatt belopp på 183 miljarder kronor till ett nytt lager. Socialdemokraterna har inget principiellt emot statligt ägande i kärnkraft, men betonar att det är en fråga om att optimera kostnaderna för ny elproduktion. Partiets reservationer ligger framför allt i hur processen drivs och bristen på en bred politisk överenskommelse. Fredrik Olovsson menar att Ulf Kristerssons agerande underminerar legitimiteten i processen och riskerar att leda till högre kostnader för skattebetalarna. För att ny kärnkraft ska bli verklighet i Sverige krävs en bred politisk samsyn, något som regeringen enligt S inte har lyckats skapa. Partiet understryker att de vill vara en del av en bred överenskommelse som omfattar hela energipolitiken, inte bara kärnkraften. Problemet är att Socialdemokraterna, liksom andra aktörer, saknar detaljerad information om regeringens exakta planer. Detta skapar en osäkerhet som inte gynnar långsiktiga investeringar eller skattebetalarnas förtroende. Olovsson kritiserar särskilt att regeringen inte förmår skapa en överenskommelse som sträcker sig längre än fyra månader, trots att besluten rör anläggningar med en livslängd på över 120 år. Att presentera så omfattande ekonomiska åtaganden i en vårändringsbudget bara månader före ett val anses vara oansvarigt. Socialdemokraterna förespråkar en fortsatt utveckling av nya reaktorer vid Ringhals, men deras stöd är villkorat. De vill att finansieringen av kärnkraft ska gå hand i hand med stöd till andra energislag, såsom vindkraft. Målet är en teknikneutral ansats för att skapa ett så kostnadseffektivt energisystem som möjligt. Att fokusera på ett energislag i taget ses som otillräckligt för att möta framtidens energibehov på ett hållbart sätt. Den bristande breda politiska enigheten kring finansieringen av kärnkraft framöver beror enligt Fredrik Olovsson på Socialdemokraternas krav på likvärdigt stöd till andra energislag. Han framhåller att kärnkraften endast är en del av en större energimix. Om inte annan elproduktion kan ökas i snabb takt, varnar Olovsson för att Sveriges energikostnader kommer att stiga dramatiskt. En helhetssyn, där både kärnkraft och andra energislag utvecklas parallellt, är nödvändig för att det ska kunna finnas en bred enighet kring energipolitiken. Regeringens förslag om att staten ska ta över risken för kostnader kopplade till slutförvar av kärnavfall, med en reservation på 183 miljarder kronor, är ytterligare en punkt där Socialdemokraterna saknar tillräcklig information för att ge sitt stöd. Förutsättningen är att stödet är förenligt med EU:s regler för statsstöd, men utan klarhet i dessa detaljer kan partiet inte ställa sig bakom förslaget. Detta demonstrerar enligt S en brist på vilja att skapa långsiktiga lösningar som sträcker sig bortom omedelbara politiska syften





Kärnkraft Socialdemokraterna Regeringen Energi Statsstöd

