Socialdemokraterna säger nej till samarbete kring akutskolor: Risk för försämrad trygghet i skolan

Anders Ygeman (S) meddelar att Socialdemokraterna motsätter sig regeringens förslag om samarbete kring akutskolor, vilket kritiseras för att riskera försämra tryggheten och arbetsron i skolan. Artikeln diskuterar regeringens reformer för att skapa en säkrare skolmiljö och vikten av en stabil skolpolitik.

DEBATT. Runt om i landet finns ett stort antal skolor där elever saknar både trygghet och arbetsro, samtidigt som lärarnas arbetsmiljö är undermålig. Anmälningarna om hot och våld mot lärare har ökat kraftigt, vilket pekar på ett akut behov av åtgärder. Liberalerna i regeringen arbetar därför intensivt för att skapa bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolorna. Sedan i våras har vi presenterat de mest omfattande förändringarna av skolsystemet på över tre decennier. Dessa förändringar syftar till en enda sak: att fler elever ska kunna nå framgång i skolan. Det handlar bland annat om att klargöra att det är lärarna som har auktoritet i klassrummen, att det ska bli enklare för rektorer att stänga av och omplacera elever som stör och hotar, samt att underlätta placeringen av våldsamma elever i akutskolor. Parallellt satsar vi stort på förebyggande insatser för att tidigare kunna identifiera elever i behov av stöd och snabbt erbjuda relevanta åtgärder.

Socialdemokraternas beslut att säga nej till regeringens förslag om samarbete kring akutskolor, vilket är särskilt relevant för mindre huvudmän som saknar resurser att driva egna, är anmärkningsvärt. Ygeman (S) hävdar att det skulle vara en 'privatiseringsreform' som gynnar privata aktörer, vilket tyder på bristande förståelse för propositionen. Redan idag har fristående huvudmän möjlighet att anordna akutskolor. Det är förvånande att Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson kallar till en pressträff utan att vara informerad om detta. Akutskolorna måste dessutom vara anslutna till en befintlig skolenhet, vilket innebär att det inte är möjligt att enbart driva en akutskola. Det är inte heller akutskolan som bestämmer elevens vistelsetid där, utan elevens ordinarie skola i enlighet med gällande regler. Den enda förändringen är alltså att möjliggöra för små huvudmän att placera våldsamma elever i en akutskola, vilket Socialdemokraterna nu säger nej till. Detta tycks prioritera populism framför alla elevers rätt till en trygg och säker skolgång.

Det är uppenbart att regeringens reformer för att stärka trygghet, arbetsro och minska våldet i skolorna riskerar att äventyras om vänstern vinner valet. Det vore ytterst negativt för Sverige. Dagens skola formar morgondagens samhälle. För att fler elever ska lyckas i skolan måste den nuvarande kursen fortsätta. Mindre klasser och tidiga stödinsatser, i kombination med lärare och skolpersonal som har mandat och resurser att agera mot störningar, är avgörande för att alla elever ska få den skolgång de förtjänar. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är till fördel för alla, särskilt för de barn som behöver skolan allra mest.

De föreslagna förändringarna syftar till att adressera de allvarliga problemen med bristande trygghet, arbetsmiljö och ökande våld i skolorna. Genom att ge lärarna mer auktoritet i klassrummet, förenkla åtgärder mot störande elever och underlätta placering i akutskolor, avser regeringen att skapa en säkrare och mer stimulerande lärmiljö. De omfattande satsningarna på förebyggande åtgärder är också avgörande för att identifiera och hjälpa elever i behov av särskilt stöd tidigt. Socialdemokraternas motstånd mot samarbete kring akutskolor ifrågasätter inte bara regeringens reformambitioner, utan riskerar också att försvåra för mindre huvudmän att erbjuda adekvat hjälp till våldsamma elever. Detta riskerar att försämra läget för eleverna. Att prioritera politiska ställningstaganden framför alla elevers välfärd är ett allvarligt problem.

Den framtida utvecklingen av det svenska skolsystemet kommer att ha en avgörande inverkan på samhällets utveckling. Genom att fortsätta den nuvarande kursen, som inkluderar mindre klasser, tidiga stödinsatser och tydliga åtgärder mot störningar, kan vi säkerställa att alla elever får de bästa förutsättningarna för att lyckas. Det är viktigt att betona vikten av en trygg skola där tydliga förväntningar råder, vilket gynnar både elever och lärare. Det är ytterst viktigt att skapa en skolmiljö som stödjer alla elever, särskilt de som behöver extra stöd och omsorg.





