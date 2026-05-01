Socialdemokraternas vaghet: Retorik utan innehåll inför första maj

Socialdemokraterna håller sitt första majtal i Stockholm, men partiet saknar tydliga politikförslag. Magdalena Andersson undviker att ta ställning till samarbeten och skattepolitiken, vilket kritiseras som en strategi för att undvika konflikter. Partiet föreslår några förslag, som avskaffad karensdag och jobbkontrakt för unga, men valplattformen består mest av allmänna önskningar. Skattepolitiken är också otydlig, med förslag om bankskatt och millionärsskatt, men inga konkreta planer för hur de ska genomföras. Kritiker menar att väljarna behöver tydligare besked för att kunna göra medvetna val.

I dag håller Socialdemokraterna sitt första maj tal i Stockholm. För tio år sedan skulle en sådan slogan ha ansetts misstänkt högerextrem av partiet. Men nu är det andra tider, och Socialdemokraterna har förnyats – åtminstone i retoriken.

Sett till det politiska innehållet är det dock skralt. Under våren har partiet fått kritik för att det inte tar ställning till vilka partier det vill regera med efter valet. Mindre uppmärksammat är att Socialdemokraterna knappt ger några tydliga besked om vad de vill driva för sakpolitik. Det finns visserligen några förslag, som avskaffad karensdag och ”jobbkontrakt” för unga, men i stor utsträckning består valplattformen av allmänt hållna önskningar.

Tillväxten ska öka, välfärden ska vara bra och alla bostadsområden ska vara trygga. Det är som att gå till val på att det är trevligt med sol på midsommar. Gällande skattepolitiken säger Magdalena Andersson att det, för de allra flesta, inte blir någon skillnad. Socialdemokraterna vill höja vissa skatter – men inte för vanligt folk.

Partiet förespråkar en tillfällig bankskatt och en ”miljonärsskatt”. Rika ska betala mer, men gemene man behöver inte oroa sig. Värnskatten, som Andersson själv tog bort 2020, ska återinföras i form av en beredskapsskatt. Vad det innebär vill hon dock inte svara på.

– Vi har sagt att vi är öppna för att diskutera med andra partier exakt hur en sådan skatt skulle kunna se ut. Det viktigaste för oss är inte att den exakt ska se ut på det ena eller andra sättet, säger hon. Det är för futtigt. Förhandlingar krävs alltid för att reformer ska röstas igenom i riksdagen, men Andersson vill inte ens komma med ett konkret bud.

Väljarna har inget att ta ställning till. Är det inte vaghet är det andra som måste skärpa sig. Nyligen kallade Socialdemokraterna till presskonferens med ”fyra konkreta krav” för hur Sverige ska klara energikrisen. De kraven gick dock mest ut på att regeringen måste komma på något.

Otydligheten framstår som medveten. Socialdemokraternas plan tycks vara att driva så få politiska förslag som möjligt för att undvika konflikter och ha så stor frihet som möjligt att sy ihop ett regeringsunderlag. Om S-företrädarna håller sig vaga och mest talar om blocköverskridande samarbeten kan ingen hoppa på dem. Politikerna måste tala om vad de vill göra.

Annars blir det svårt för väljarna att göra medvetna val. Det är inte ”polarisering” att partier tycker olika och har olika lösningar. Det är tvärtom nödvändigt i en välfungerande demokrati. Mummelstrategin från Socialdemokraterna är inte att ta ansvar för landet.

Om Magdalena Andersson älskar Sverige så mycket borde hon tala om vad sjutton hon vill





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Head of Financial Crime Prevention to Resurs Bank, Stockholm, Sharp Recruitment & ConsultantsAre you an experienced leader within Financial Crime Prevention who wants to combine deep expertise with real influence in a changing business? Resurs Bank is now looking for a Head of Financial Crime Prevention to take on a key role in leading, developing, and strengthening the bank’s Financial Crime Prevention work.

Det mest förbjudna?Socialdemokraternas nya valfilm berör 'tabubelagda vänsterkänslor' men berör inte sådant som svider på riktigt.

Socialdemokraterna gör affärer i 20 börsbolagSocialdemokraterna har tillgångar på över 700 Mkr. Av dem ligger 280 Mkr i svenska börsbolag – där partiet nu gjort affärer i 20 bolag på en månad. ”Vi tycker det är bra med utdelningen”, säger Leif Pagrotsky, ordförande för partiets placeringskommitté.

Socialdemokraternas historia ifrågasatt – Sverige blev rikt utan demEn analys från Timbro visar att påståendet om att Socialdemokraterna byggt Sveriges välstånd inte stämmer överens med historiska fakta. Sveriges guldålder inföll tidigare än vad som ofta framställs, och Socialdemokraterna hade inte makten under hela perioden.

Vallöftet: Gratis SL-kort för alla gymnasieeleverGratis SL-kort för alla gymnasieelever som bor i Stockholm. Det är ett av Socialdemokraternas vallöften.

Hur politisk retorik påverkar risken för våld – en forskares varningForskaren James Piazza analyserar hur splittrande språk och minskad tillit till demokratiska institutioner bidrar till ökad acceptans för politiskt våld i USA. Han menar att politiker måste ta ansvar för sin retorik för att minska risken för ytterligare våldsamma händelser.

