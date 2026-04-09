Socialdemokraternas vägval i migrationspolitiken: Ett paradigmskifte kräver ställningstagande

Efter nästan fyra år av Tidöavtalet ställs Socialdemokraterna inför ett avgörande vägval i migrationspolitiken. Artikeln analyserar förändringarna i migrationspolitiken, kritiserar nedmonteringen av asylrätten och pekar på behovet av en ny politisk linje. Socialdemokraternas framtida agerande är avgörande för landets värdegrund.

Ett paradigmskifte har ägt rum. Nu ställs det största oppositionspartiet inför en avgörande prövning. Tidöavtalet har styrt Sverige i nästan fyra år, och vi lever i ett radikalt annorlunda land. De mest genomgripande förändringarna har skett inom migrationspolitikens domän. Detta var föga förvånande: en tredjedel av Tidöavtalet , motsvarande tjugo av sextio sidor, ägnas åt migrations- och integrationsfrågor.

FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksorganisation, har genomfört en djupgående analys. Förändringarna börjar vid gränsen, med utökade befogenheter för polisen vid gränskontroller och interna utlänningskontroller: kroppsvisitationer, genomsökning av fordon och beslagtagande av pass. Tidigare krävdes en “grundad” anledning för polisen att agera, nu är detta krav eliminerat. De som lyckas ta sig till Sverige möts av betydligt svårare villkor för att erhålla skydd. Fler kommer att få avslag enligt en ”snabbprocedur”: en asylansökan ska betraktas som uppenbart ogrundad om mindre än 20 procent av sökande från samma land beviljats asyl inom EU under det senaste kända året. FARR sammanfattar detta som ”en livsfarlig regel både för asylsökande och för asylrätten”. Detta förslag, som härrör från miniminivåutredningen, är bara en av många förändringar som syftar till att säkerställa att Sverige anpassar sig till EU:s miniminivå. Från att ha varit ett föregångsland, har Sverige nu blivit ett släpankare. Samtidigt avskaffas rätten till offentligt biträde i asylutredningen, och asylsökande får endast rätt till en timmes individuell rådgivning. Den första kontakten med Sverige blir ett transitcenter där de asylsökande har närvaroplikt. En ansökan om uppehållstillstånd ska betraktas som återkallad och utmönstras helt. Detta är, som Tidöregeringen också skriver, ett paradigmskifte inom svensk migrationspolitik.\Nu närmar vi oss slutet av mandatperioden, och frågan blir alltmer påträngande: vad står Socialdemokraterna för? Denna fråga är lika relevant idag som när August Palm retoriskt ställde den i partiets barndom. Hur vi reglerar människors rätt att röra sig är lika betydelsefullt idag som när statarsystemet avskaffades, och när de förhatliga lösdriverilagarna togs bort. Lika viktigt som när den moderna asylrätten infördes i deklarationen om de mänskliga rättigheterna, artikel 14: Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Det finns ett antal självklara åtgärder som kan vidtas. Att ersätta de tillfälliga tillståndens osäkerhet med förutsättningar för etablering med åtminstone treåriga tillstånd, som kan omvandlas till permanenta uppehållstillstånd. Att avskaffa tonårsdeportationerna genom att åtminstone höja åldersgränsen för familjeanknytning till 21 år, och återinföra den humanitära ventilen som infördes 2021 (och sedan avskaffades igen, med S stöd). Dessutom måste Socialdemokraterna självklart och med all kraft motsätta sig förslagen om kvalificering till välfärden. Detta är ett sluttande plan som utmanar själva idén med den generella välfärden. Det är dessutom ett hot mot de svenska lönerna, eftersom människor som inte får del av trygghetssystemen tvingas acceptera att jobba till lägre lön och sämre villkor. Detta sätter press nedåt på löner och villkor – för alla.\”Det stämmer inte att S röstat för alla SD-förslag” bedyrar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ola Möller. Socialdemokraterna har motsatt sig de höjda återvandringsbidragen och varit emot privatiseringen av försvarsverksamheten, lyfter han fram. Men faktum är ju att de lagändringar som lett fram till dagens tonårsdeportationer har haft Socialdemokraternas stöd. Vartenda en. Nu har de ändrat sig om tonårsavisningarna. Detta visar på en viktig förändring i partiet, men den verkliga utmaningen ligger i att formulera en sammanhängande och framåtblickande migrationspolitik som värnar asylrätten och mänskliga rättigheter, samtidigt som man adresserar de utmaningar som dagens migrationsmönster medför. Socialdemokraternas framtida agerande kommer att vara avgörande för den svenska migrationspolitikens utveckling och landets värdegrund. Det är nu upp till Socialdemokraterna att visa att de förmår att agera kraftfullt i opposition och stå upp för sina principer. Deras positionering i dessa frågor kommer att vara avgörande för deras trovärdighet och framtida politiska landskap





