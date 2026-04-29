Society Expo 2026: En arena för samhällsomvandling i Skellefteå

Society Expo 2026 samlar offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle i Skellefteå för att utforska utmaningar och lösningar för samhällsutvecklingen i Sverige. Med Skellefteås snabba omvandling som exempel.

Society Expo 2026 i Skellefteå positionerar sig som en central arena för samverkan och kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Expot fokuserar på att adressera de komplexa utmaningar och identifiera konkreta lösningar som formar dagens samhällsutveckling i Sverige, med Skellefteå s dynamiska omvandling som ett levande och inspirerande exempel.

Skellefteå genomgår just nu en av Europas snabbaste samhällsomvandlingar, vilket kräver en hög grad av samordning, strategiskt beslutsfattande och ett långsiktigt perspektiv. Society Expo syftar till att dela de erfarenheter, lärdomar och perspektiv som genereras i denna process, och som är relevanta långt bortom den lokala kontexten. Expot riktar sig specifikt till yrkesverksamma som arbetar med samhällsutveckling på både strategisk och operativ nivå, oavsett om de är verksamma inom kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv eller akademi.

Genom att sammanföra teori och praktik, nationella perspektiv och lokala erfarenheter, skapas en unik plattform för innovation och framsteg. Programmet för Society Expo 2026 är omfattande och varierat, och erbjuder hundratals olika aktiviteter och programpunkter under två veckor. Dessa inkluderar tekniska besök, interaktiva workshops, inspirerande utställningar och engagerande upplevelser. Ett av de centrala evenemangen är ett kunskapsprogram den 28 maj på Sara Kulturhus, som samlar ledande experter från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Diskussionerna kommer att kretsa kring hur kunskap, systemförståelse och effektivt samarbete kan stärka samhällets förmåga att fatta välgrundade beslut i en tid präglad av snabba förändringar. Bland de namnkunniga deltagarna finns Helena Helmersson, Annika Winsth och Kjell A. Nordström. Vidare kommer det engelskspråkiga kunskapsprogrammet Our Time on Earth att genomföras den 5 juni, med Johan Rockström och Mattias Klum i spetsen.

Detta program utforskar möjligheterna till mänsklig utveckling inom planetens ekologiska gränser, och kombinerar banbrytande forskning med kraftfullt visuellt berättande och reflektion. Programmet riktar sig till både beslutsfattare och praktiker med ett internationellt perspektiv. Ett annat höjdpunkt är invigningen av Wasteland – Skellefteå Climate Action Park, ett av expots mest framträdande projekt. Wasteland – Skellefteå Climate Action Park är en unik plats där konst, klimatforskning och innovativ teknik möts.

Parken kommer att hysa konstutställningen Wasteland av konstnärsduon Bigert & Bergström, och gestaltar på ett konkret sätt hur samhällsomvandling, sanering och social hållbarhet kan ta fysisk form. Utöver dessa större programpunkter kommer Society Expo 2026 att erbjuda ett brett utbud av konferenser, seminarier och dialogformat, organiserade kring fem centrala teman: social hållbarhet, mobilitet, klimat och miljö, bostadsförsörjning och kompetensförsörjning.

Dessa teman speglar de mest akuta utmaningarna och möjligheterna som Sverige står inför, och syftar till att stimulera konstruktiva samtal och generera innovativa lösningar. Genom att fokusera på dessa områden vill Society Expo bidra till en mer hållbar, inkluderande och resilient samhällsutveckling. Expot är inte bara en mässa eller konferens, utan en plattform för att aktivt forma framtidens Sverige. Det är en möjlighet att lära av varandra, dela erfarenheter och tillsammans skapa en positiv förändring.

Skellefteå, med sin unika omvandling, erbjuder en idealisk kuliss för detta viktiga arbete





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Society Expo 2026 Skellefteå Samhällsutveckling Hållbarhet Innovation

United States Latest News, United States Headlines

