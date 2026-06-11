Södertälje rivs upp för beslut att resa minnesmärke för folkmordet på kristna i Turkiet

Kommunfullmäktige i Södertälje beslutade i juni förra året att resa ett minnesmärke för folkmordet på kristna i det osmanska riket 1915. Förvaltningsrätten i Stockholm har nu beslutat att riva upp beslutet, resonerar att en kommuns uppförande av minnesmärke för ett folkmord kan ses som ett erkännande av folkmordet och därav ett utrikespolitiskt ställningstagande – något enbart den svenska staten ska besluta om. Kommunen anser att monumentet uttrycker solidaritet med sina medborgare, och att det därför inte bör ses som en utrikespolitisk hållning.

I juni förra året beslutade kommunfullmäktige i Södertälje att resa ett minnesmärke för folkmordet på kristna i det osmanska riket 1915. Nu rivs beslutet upp av förvaltningsrätten i Stockholm.

Kommunen menade att monumentet skulle stå för mångfald, inkludering och lokal sammanhållning. Ungefär en tredjedel av kommunens invånare tillhör grupper som utsattes för folkmordet. Förvaltningsrätten resonerar i sitt beslut att en kommuns uppförande av minnesmärke för ett folkmord kan ses som ett erkännande av folkmordet och därav ett utrikespolitiskt ställningstagande – något enbart den svenska staten ska besluta om. Kommunen anser att monumentet uttrycker solidaritet med sina medborgare, och att det därför inte bör ses som en utrikespolitisk hållning.

Monumentet, som skulle placeras i Turingelunden, skulle bära texten ‘Folkmordet 1915 på kristna grupper i dåvarande Osmanska riket, nuvarande Turkiet’, tillsammans med berörda folkgruppers namn. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





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