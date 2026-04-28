Sofias kamp för frihet: Från våldsutsatt till skyddat boende

Sofia berättar om sin långa väg från att bli utsatt för våld och hot till att få rättvisa och sedan tvingas återvända till skyddat boende när förövaren placeras på öppen anstalt. Hon beskriver hur hon kämpar för att återfå kontrollen över sitt liv och hur hon hoppas att hennes historia kan hjälpa andra kvinnor i liknande situationer.

När domen mot den våldsamma ex-pojkvännen föll kunde Sofia äntligen andas ut. Men beslutet från Kriminalvården att placera honom på öppen anstalt tvingade henne att återvända till skyddat boende .

För att ens kunna gå till affären krävs nu en säkerhetsanalys, säger Sofia, som lever med skyddad identitet. Hon berättar om den långa vägen från en kväll på restaurangen i centrala Stockholm i april 2024, då hon mötte mannen som skulle bli hennes förövare, till den dag då hon äntligen fick rättvisa. Under två år utsattes Sofia för systematisk misshandel, hot och psykiskt våld.

Hon berättar om hur Robin, som vi kallar honom, i början framstod som charmig och omtänksam, men snart visade sig vara en kontrollerande och manipulativ partner. Sofia försökte flera gånger få hjälp från polisen och socialtjänsten, men fick ofta höra att hon skulle ge honom en chans. Det var först när Robin själv ringde 112 och påstod att Sofia var suicidal som myndigheterna insåg allvaret.

I februari 2025 döms Robin till fängelse i ett år och två månader för grov fridskränkning, misshandel och olaga hot. Sofia beskriver hur hon kände en enorm lättnad när domen föll, men hur beslutet om öppen anstalt återigen satte henne i fara. Hon lever nu i ett skyddat boende, där hon måste ta alla möjliga försiktighetsåtgärder för att undvika att bli upptäckt.

Hon berättar om hur hon försöker bygga upp sitt liv igen, men hur trauman från förflutna relationer fortfarande påverkar henne. Sofia hoppas att hennes historia kan hjälpa andra kvinnor att se varningstecknen och söka hjälp i tid. Hon vill också att samhället ska ta våld mot kvinnor på större allvar och att myndigheterna ska agera snabbare när kvinnor söker hjälp. Sofia är en av många kvinnor som lever med följderna av våld i nära relationer.

Hon berättar om hur hon kämpar för att återfå kontrollen över sitt liv och hur hon försöker hitta en väg framåt. Hon hoppas att hennes historia kan vara en påminnelse om hur viktigt det är att stå upp för de som utsätts för våld och att aldrig ge upp hoppet om en bättre framtid





