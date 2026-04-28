SOK behåller topp 12-systemet – friidrottare riskerar fortfarande att missa OS

Sveriges Olympiska Kommitté har beslutat att behålla det kontroversiella topp 12-systemet för OS-uttagning, vilket innebär att idrottare kan nekas OS-deltagande trots att de uppfyller internationella kvalgränser. Beslutet möts av stark kritik från Friidrottsförbundet.

Besvikelse och frustration präglar svenska friidrottskretsar efter att Sveriges Olympiska Kommittés ( SOK ) kontroversiella topp 12-system för OS-uttagning förblir oförändrat. Trots intensiva protester från Friidrottsförbundet och en motion som syftade till att avskaffa systemet, röstades förslaget ned på SOK :s årsmöte.

Detta innebär att svenska idrottare även i framtiden kan nekas OS-deltagande trots att de uppfyller de internationella kvalgränserna och tiderna, vilket skapar en unik och kritiserad situation jämfört med de flesta andra länder i världen. Systemet, som ursprungligen krävde en plats bland de åtta bästa, har successivt skärpts till att nu kräva att idrottaren ska kunna konkurrera om minst tolfte plats på OS för att få en plats i truppen.

Denna förändring har under de senaste åren mötts av stark kritik, särskilt från Friidrottsförbundet, som menar att det är orättvist och motiverande för idrottarna. Flera fall har uppmärksammats där kvalificerade idrottare har blivit nekade OS-deltagande av SOK, trots att de uppfyllde de internationella kraven. Ett särskilt smärtsamt exempel är fallet med en friidrottare som inte blev uttagen till OS i Tokyo, trots att hon hade uppnått de kvalificerande resultaten enligt det internationella friidrottsförbundet.

Hennes offentliga reaktion på beslutet, delad på Instagram, vittnar om den djupa besvikelse och frustration som många idrottare känner inför systemet. Hon beskrev det som en större besvikelse än de fysiska skador hon kämpat med under sin karriär. Denna problematik är inte ny. Liknande situationer upprepades inför OS i Paris, och nyligen nekades även fartåkaren Felix Monsén en OS-plats i Milano, trots att han uppfyllde de sportsliga kraven.

Friidrottsförbundet har länge argumenterat för att idrottare som klarar de internationella förbundens krav automatiskt bör garanteras en plats i OS-truppen. Deras motion till SOK:s årsmöte var ett direkt försök att åstadkomma denna förändring. Argumentet är att det är orimligt att kräva ytterligare prestationer utöver de redan uppnådda kvalgränserna, och att systemet skapar en onödig stress och osäkerhet för idrottarna. Kritiken handlar inte bara om rättvisan i systemet, utan också om dess påverkan på motivationen och engagemanget hos idrottarna.

Att träna och kämpa för att uppnå de internationella kvalgränserna är en enorm prestation i sig, och att sedan bli nekad OS-deltagande trots detta kan vara förödande för en idrottares karriär och självförtroende. SOK å sin sida har försvarat systemet med att det syftar till att maximera Sveriges chanser att vinna medaljer på OS.

De menar att det är viktigt att bara skicka idrottare som har en realistisk möjlighet att konkurrera om en medalj, och att detta kräver att de är bland de bästa i världen. Denna motivering har dock inte övertygat Friidrottsförbundet eller många av de drabbade idrottarna, som menar att det är en kortsiktig strategi som riskerar att skada svensk idrott på lång sikt. SOK:s beslut att behålla topp 12-systemet innebär att den nuvarande situationen fortsätter.

Detta betyder att svenska idrottare även i framtiden kommer att behöva uppfylla både de internationella kvalgränserna och SOK:s egna krav för att få delta i OS. För många idrottare innebär detta en dubbel press och en ökad risk att bli nekade OS-deltagande trots att de har gjort allt rätt enligt de internationella reglerna. Friidrottsförbundet har uttryckt sin besvikelse över beslutet och kommer sannolikt att fortsätta att argumentera för en förändring av systemet.

Debatten om SOK:s OS-uttagningsregler är långt ifrån över, och det är troligt att den kommer att fortsätta att vara en het potatis inom svensk idrott under de kommande åren. Frågan om hur man bäst balanserar ambitionen att vinna medaljer med rättvisan och motivationen hos idrottarna är komplex och kräver en bred diskussion med alla berörda parter. Det är viktigt att hitta en lösning som både gynnar svensk idrott på lång sikt och respekterar idrottarnas rättigheter och prestationer.

SVT Nyheters uppdrag är att leverera saklig och opartisk journalistik, baserad på verifierbara fakta och relevant information. I snabba nyhetslägen strävar vi efter att rapportera vad vi vet – och lika viktigt, vad vi inte vet – för att säkerställa en transparent och ansvarsfull nyhetsrapportering





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SOK OS Friidrott Uttagning Topp 12-System Kvalgränser Felix Monsén

United States Latest News, United States Headlines

