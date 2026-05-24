Sökandet efter tvåårig pojke i Nyåker fortsätter

En stor sökinsats pågår i Nyåker sedan en tvåårig pojke anmälts saknad. Pojken har brunt hår och är troligtvis klädd i orange tröja med ett lejon, grå mjukisbyxor och blå skor av sneaker-typ.

En stor sökinsats pågår i Nyåker , Nordmalings kommun, sedan en tvåårig pojke anmälts saknad. Han sågs senast vid 10-tiden på söndagen. Pojken har brunt hår och är troligtvis klädd i orange tröja med ett lejon, grå mjukisbyxor och blå skor av sneaker-typ.

I sökinsatsen, som utökats successivt, deltar polis med hundpatruller, helikopter och drönare. Även räddningstjänst och helikopter från Sjöfartsverket har deltagit i sökarbetet. Missing People organiserar frivilliga som vill hjälpa till. Polisen efterlyser tips som kan hjälpa till att hitta pojken.

Den som ser eller nyss har sett honom uppmanas att ringa 112. Försvarsmakten stärker nu upp i sökinsatsen, uppger Marie Andersson, presstalesperson i polisregion Nord. – Vi har stora polisiära resurser på plats och hjälp av fjällräddare. Vi kommer också få hjälp av Försvarsmakten, säger hon.

Enligt vakthavande befäl på Umeå Garnison deltar 35 personer hemvärnet. Peter Sedin, vakthavande befäl på Umeå Garnison, berättar att 54 värnpliktiga strax är framme i Nyåker för att hjälpa till med sökandet efter pojken. – Vi blev tillfrågade om vi hade resurser att hjälpa till med personal, och då gjorde jag en snabb inventering och såg att det fanns 54 värnpliktiga här, så jag kallade in deras befäl och de fick till uppgift att åka till dit.

Där får de instruktioner från räddningsledaren vad de ska göra. Isabella är en av många frivilliga som kört till Nyåker för att hjälpa till i sökandet efter den tvååriga pojken. – Vi ska precis gå på en skallgång, över en åker och ned mot en sjö. Vi är kanske hundra frivilliga på plats, berättar hon.

Sökandet efter pojken har nu pågått i tio timmar. Isabella Elofsson anslöt till Nyåker vid 17-tiden, då var en lika stor grupp redan ute på skallgång. Klockan 18:50 på söndagskvällen meddelar polisen att sökandet fortsätter då man inte hittat några spår efter pojken. Polisen meddelade tidigare idag att pojken senast sågs vid en bostad på en gård i Nyåker där han ska ha befunnit sig med anhöriga.

Det är just nu omkring 50-100 frivilliga på plats i Nyåker för att hjälpa till med sökandet efter den tvååriga pojken, rapporterar Martin Persson från Missing People. Han säger till TV-kanalen att de har kört använt värmekameror i området men att de ännu inte hittat något spår. – Vi sökte först i närområdet i varenda bil, förråd, hus, vägtrummor och allt möjligt. Sedan har vi utökat sökområdet allt eftersom, säger Roger Westerberg, insatsledare från räddningstjänsten





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sökandet Efter Tvåårig Pojke Nyåker Nordmalings Kommun Polisen Räddningstjänsten Försvarsmakten Frivilliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stort sökpådrag efter försvunnen tvååring | Senaste nytt på SvDPolisen söker efter en försvunnen tvåårig pojke i Nyåker i Nordmaling.

Read more »

Stort sökpådrag efter försvunnen tvåårig pojke i NyåkerPolisen har fått hjälp med iakttagelser efter att en tvåårig pojke försvunnit i Nyåker i Nordmaling kommun. Ett stort sökpådrag pågår.

Read more »

Tvåårig pojke försvunnen i Nyåker – stor sökinsatsFörsvarsmakten inkopplad – pojken sågs senast i Nyåker vid tiotiden.

Read more »

Ny skallgångskedja i Nyåker: ”Väldigt seriös stämning” – Tvåårig pojke försvunnen i NordmalingEn stor sökinsats pågår i Nyåker, Nordmalings kommun, sedan en tvåårig pojke anmälts saknad. Han sågs senast vid 10-tiden på söndagen. – Det är fullt pådrag, säger Roger Westerberg, insatsledare från räddningstjänsten.

Read more »