Sol, regn och åska: Väderprognosen för tisdag och onsdag

Flera nederbördsområden kommer passera över landet vilket kommer medföra både perioder med lite mer ihållande regn och plötsliga skurar på de flesta håll i landet.

Det kommer bli sol, regn och åska. Flera nederbörd sområden kommer passera över landet vilket kommer medföra både perioder med lite mer ihållande regn och plötsliga skurar på de flesta håll i landet.

Vi har ett regnområde som just nu ligger över Atlanten och kommer dra in i natt över Västkusten och västra Svealand, säger Lisa Frost, meteorolog på Under tisdagen rör sig regnet nordost, vilket innebär att det under dagen kommer regna i stora delar av landet. En och annan åskknall kan också dyka upp. Utöver det för nederbörden dessutom med sig en kallfront med svalare temperaturer.

På onsdag kommer regnet strila ner i Norrland, samtidigt som södra Sverige kan vänta sig uppehåll men med inslag av skurar. I samband med det kommer temperaturerna sakta klättra uppåt igen och landa runt 20-gradersstrecket igen. Prognosen har varit väldigt hoppig, men tittar man på den senaste så är det fortsatt ostadigt väder även under helgen, med skurar på många håll. Det kan bli läge att plocka med paraplyet lagom till skolavslutningarna





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