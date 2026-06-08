Mikael Soldoktorn Sandström ifrågasätter Norges metod att sola efter träning för acklimatisering inför VM. Han varnar för värmeslag och menar att solning inte är effektivt. Sverige har kortare förberedelsetid i Texas.

Mikael Soldoktorn Sandström, läkare och expert på intensivvård, uttalar sig kritiskt om att norska fotbollslandslaget solar efter träning för att acklimatisera sig till värmen i Greensboro, North Carolina.

Där förbereder sig Norge inför VM med temperaturer runt 30 grader och hög luftfuktighet. Spelare som Erling Braut Haaland och Martin Ödegaard har setts sola 20-30 minuter efter pass, vilket norska reportrar uppfattat som rena solbadet. Soldoktorn, som arbetat med värmeslag och extrem miljö hela sitt liv, menar att det är tveksamt att sola efter träning eftersom man då borde försöka sänka kroppstemperaturen i stället. Han förstår att laget vill maximera acklimatiseringen, men tror inte att solning är rätt metod.

Acklimatisering tar ungefär två veckor, även om idrottsmän kan vara tåligare. Viktigast är att vistas i värmen och träna i den. För Sverige blir läget annorlunda: laget hinner bara med drygt en vecka i Texas inför VM-premiären i Mexiko, vilket Soldoktorn anser inte är optimalt. Han varnar för att maratonvärldsrekord inte slås i 35 graders värme, och samma gäller fotbollsmatcher - det handlar om vem som hanterar värmen bäst.

Landslagschef Stefan Pettersson har inga synpunkter på spelarnas solande, utan litar på deras sunda förnuft. Samtidigt spekuleras det kring varför Viktor Gyökeres åker golfbil med en gigantisk ispåse, en fråga som väcker nyfikenhet inför Sveriges förberedelser. Diskussionen om acklimatisering och värmens påverkan på prestation fortsätter att engagera, där experter rekommenderar försiktighet och anpassning efter individuella behov. Soldoktorn betonar att även om solning kan vara behagligt, är det inte en effektiv metod för att snabbt anpassa sig till värme.

Han förespråkar i stället regelbunden exponering för värme och vätskebalans som nycklar till framgång i varma klimat. För Sveriges del är tiden knapp, men laget litar på sin professionella inställning och sunda förnuft för att hantera utmaningen. Frågan om Gyökeres ispåse kan dock vara en del av en smart nedkylningsstrategi, vilket skulle vara mer i linje med Soldoktorns rekommendationer. Sammanfattningsvis visar händelsen hur olika lag och experter ser på acklimatisering, och att värmen blir en avgörande faktor i VM





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Soldoktorn Acklimatisering Norge Sverige VM

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