Solen syns och solen svävar: En poetisk fotosyntes för vårt nu

Författaren Ann Jäderlunds diktsamling "Solen syns och solen svävar" bjuder på en utforskning av ljusets betydelse och synlighetens plats i poesins värld. Dikterna är inget mindre än en räddningsaktion för bokälskare som längtar efter ett mer närvarande och vitaminspridande sätt att möta poesins många former.

Det börjar i moll med en dikt om sorg. Eller "döds tankar", som det heter med en talande särskrivning för det liv som brustit. Ändå är författarens diktsamling, "Solen syns och solen svävar", allt annat än dyster.

Tvärtom har den samma verkan som en varm sommardag i skogens djup. Det är en bok om seendet och om ljuset som gör seendet möjligt. Men kanske främst om namngivandet av den synliga världen och allt som växer däri. Man läser den som en exkursion med vidöppna sinnen, en skapelsedikt i art- och ordutrotningens tid eller en svensk fältflora för diktens domän





