Soligt vårväder väntar stora delar av Sverige efter stormen Dave

Efter stormen Dave får stora delar av Sverige se fram emot soligt och fint vårväder. Meteorologen Lasse Rydkvist berättar om väderomslaget och varningar för gräsbränder på grund av torr väderlek.

Delar av Sverige kan se fram emot strålande vår väder , och det börjar redan idag. Efter stormen Dave är det dags för sol och klar himmel för många. Meteorologen Lasse Rydkvist bekräftar att förändringen är i antågande. Stora delar av landet förbereder sig för en solig och torr period som startar redan på tisdagen. Stockholmarna får dock vänta lite längre, då vårsolen förväntas visa sig först på onsdagen enligt Rydkvist.

Det är lugnet efter stormen Dave som nu infinner sig, och många kan glädjas åt de kommande dagarnas väderomslag.\Vårvädret ser ut att hålla i sig under hela veckan, och prognoserna pekar till och med på att det kan fortsätta in i nästa vecka, särskilt i östra och södra Sverige. Väderprognoserna indikerar att västra Sverige kan uppleva mer molnighet tidvis, speciellt under onsdag och torsdag. Mot slutet av nästa vecka kan det dock åter bli soligt även där. Lasse Rydkvist framhåller att väderläget ser lovande ut för de flesta regioner. Det är dock värt att notera att måndag och tisdag nästa vecka kan bjuda på lite mer moln, och kanske även några regnstänk i södra Sverige. Men därefter förväntas solen återvända.\Temperaturerna kommer att vara relativt höga för årstiden, åtminstone under dagtid. Nattetid kan temperaturen dock sjunka till någon minusgrad, vilket är normalt för denna tid på året. En stor oro är dock den ovanligt torra säsongen. Lasse Rydkvist varnar för risken för gräsbränder, då det redan har varit en torr vår hittills, och det torra vädret förväntas fortsätta. Dessutom är grundvattennivåerna redan låga. Det skulle behövas mer regn för att säkerställa en bra sommar. Förebyggande åtgärder och försiktighet rekommenderas för att undvika bränder under denna period





