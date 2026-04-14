Solsäkerhet: En påminnelse om balans i soldyrkan

Återkomsten av solen välkomnas, men soldyrkan kan vara osund. Undersökningar visar att många fortsätter bränna sig trots ökad kunskap om risker. Denna artikel belyser vikten av solskydd, myter kring solen och råd från experter för en sundare relation till solen.

Men då är det tyvärr också dags att påminna om att vår soldyrkan kan vara osund och att tips i sociala medier kan vara riktigt skadliga.

Det är bara turisterna som går i solen, sa min kompis, när vi för snart ett år sedan strosade i skuggan i 30-gradig värme längs Madrids gator. Så klart, tänkte jag. Där är sol och värme något som tas för givet. Här i Sverige är det inte så. Större delen av året är vårt land sänkt i ett – vad det känns som – kompakt mörker. Nu när solen äntligen återvänt till våra breddgrader är det kanske inte så konstigt att vi vill passa på att njuta.

Varje vår och sommar återkommer kampanjer om solsäkert beteende, och vi blir allt mer medvetna om riskerna. Men trots att fler är oroade för hudcancer uppgav omkring hälften av de tillfrågade att de bränt sig under 2025. En del unga verkar inte bry sig. Enligt undersökningen använder var fjärde mellan 18 och 29 år UV-index för att maxa brännan och bli solbrända snabbt. UV-index är egentligen tänkt att visa oss när vi behöver skydda oss.

Jag fattar att många tycker att det är snyggt med solkysst hud. Och för den som är ung biter knappast argument om att solen också kan göra att man ser ut som en handväska i ansiktet när man blir äldre. Att tänka på risken för hudcancer är ännu mer avlägset. Man är ju ung nu. Odödlig!

Men det är inte bara ignorans som ligger bakom våra skadliga solvanor. Det finns också många myter och missuppfattningar om solen och solskydd som cirkulerar. Det är förståeligt om vissa blir förvirrade. I sociala medier finns det ”hälsoinfluencers” som varnar för solkrämer, och att de innehåller farliga ämnen. Det finns så klart också bra influencers som istället rekommenderar att göra sin egen solskyddskräm. Jag hoppas slippa se sådana dumheter i år. Dessa påstått ”giftfria” hopkok når nämligen med största sannolikhet inte upp till något som ens kan kallas solskyddsfaktor och det finns en stor risk för falskt skydd.

Men även om du har godkända solskyddskrämer med en dokumenterad solskyddsfaktor, SPF, så ger det dig inte heller frikort till att hänga i solen hela dagen. De flesta av oss använder för lite solskyddsfaktor och återapplicerar för sällan. Dessutom är råden från våra myndigheter att i första hand använda sig av kläder och skugga, solkrämer är bara komplement.

Samtidigt vet vi att solens strålar också bildar viktigt D-vitamin i huden. Men det kräver inte särskilt lång tid i solen under sommaren för att få dagens behov, omkring en kvart för den med ljus hy. Dessutom blockar inte solskydd, även ett högt SPF, all UV-strålning och huden kan ändå bilda D-vitamin. Precis som med det mesta här i världen handlar det alltså om balans. Det går att njuta av solen, men låt oss göra det med lite mer sunt förnuft i år. Ditt framtida jag kommer att tacka dig.

Amina Manzoor är vetenskapskommentator på Expressen. Hon är särskilt intresserad av vaccin, folkhälsa och pandemier, och har även skrivit en bok om covidpandemin. Hon har fått flera utmärkelser, bland annat IVA-priset för vetenskaplighet inom journalistiken.

Solen är här igen, och med den kommer lusten att njuta av dess värme och ljus. Men tyvärr är det också dags att påminna om vikten av att skydda sig mot dess potentiella skador. Den svenska befolkningen har en tendens att överdriva soldyrkan, vilket kan leda till allvarliga problem. Trots ökade kunskaper om hudcancer och solens faror, fortsätter många att bränna sig. Det är viktigt att komma ihåg att solen, trots dess positiva effekter som D-vitaminproduktion, också kan vara skadlig om man inte är försiktig.

Särskilt unga människor verkar ibland bortse från riskerna, lockade av en snabb solbränna. Att förstå UV-index och använda solskydd är nyckeln till att njuta av solen på ett säkert sätt. Det är viktigt att vara medveten om de många myter och missuppfattningar som cirkulerar kring solskydd. Sociala medier är fulla av råd, både bra och dåliga. Vissa ”hälsoinfluencers” varnar för solkrämer, medan andra rekommenderar hemgjorda alternativ. Det är viktigt att vara kritisk till sådana råd. Hemgjorda solskyddsmedel når oftast inte upp till de skyddsfaktorer som krävs.

Även om du använder godkända solskyddsprodukter, är det viktigt att använda rätt mängd och applicera om dem regelbundet. Myndigheternas rekommendationer betonar vikten av kläder och skugga som primära skyddsåtgärder, solkräm är ett komplement. Kom ihåg att balans är nyckeln. Det går att njuta av solen, men det är viktigt att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Genom att vara medveten om riskerna och vidta lämpliga skyddsåtgärder kan vi njuta av solens fördelar utan att riskera vår hälsa.





