Sommarens biofilm 2025: En guide till årets hetaste premiärer

En omfattande guide till sommarens mest efterlängtade filmer, från superhjältar och skräck till nostalgi och äventyr.

Sommaren är inte bara till för sol, bad och grillkvällar - det är också årets kanske mest underskattade biosäsong. När värmen blir för påträngande och stranden känns överbefolkad finns det få saker som slår att sjunka ner i en sval biosalong med popcorn i knät och låta sig svepas iväg av explosionsfyllda blockbusters, nervkittlande skräck filmer och efterlängtade äventyr.

Årets sommarrepertoar bjuder på en salig blandning av nya superhjälteäventyr, blodiga skräckuppföljare, nostalgiska återseenden och oväntade originalfilmer som redan börjat skapa buzz. Vi får återvända till Eternia med He-Man, möta Woody och Buzz igen, se Spider-Man svinga sig tillbaka till bioduken och uppleva allt från Deadites till dinosaurier. Kort sagt: oavsett om du vill skratta, skrika, gråta eller bara fly verkligheten i ett par timmar finns det gott om anledningar att spendera sommaren framför vita duken.

Bland de mest hajpade filmerna märks rebooten av He-Man, där Nicholas Galitzine (känd från Red, White & Royal Blue) tar sig an rollen som prins Adam som återvänder till sin hemplanet Eternia för att hindra den onde Skeletor från att förgöra hans värld. Regissören bakom Bumblebee står för spakarna, och trailern lovar en nostalgisk men nytänkande tolkning av 80-talsklassikern.

Skräckfans kan glädja sig åt att Scary Movie-gänget återvänder för sjätte filmen i ordningen, denna gång med Wayans-bröderna involverade för första gången sedan Scary Movie 2. Filmen planerar att parodiera moderna skräckklassiker som Get Out, Sinners, The Substance, M3GAN, Smile och A Quiet Place. Även Steven Spielberg är tillbaka med ett mystiskt science fiction-drama baserat på en originalidé från honom själv, vilket redan väckt stor nyfikenhet.

Disney fortsätter sin live action-strategi med en version av en animerad klassiker som knappt är tio år gammal, och även om magin från originalet kan vara svår att återskapa lär barnfamiljerna strömma till. Minionerna tar sig an 1920-talets Hollywood i en ny film där de försöker göra en egen monsterfilm, med referenser till Buster Keaton och andra stumfilmsstjärnor.

Och för den som söker äkta skräck är Evil Dead-franchisen tillbaka med en sjätte film där en familjs sorgbearbetning vid en cabin in the woods förvandlas till en mardröm. Regissören, en fransk filmskapare, har lovat en rå och blodig upplevelse i linje med föregångaren Evil Dead Rise. Superhjältarna dominerar också sommaren. Supergirl, spelad av Milly Alcock (känd från House of the Dragon), dras iväg på ett kosmiskt äventyr tillsammans med superhunden Krypto.

Regissören bakom I, Tonya har skapat en film som andas Guardians of the Galaxy-stämning. Bara några veckor senare svingar sig Spider-Man tillbaka i en ny film efter händelserna i No Way Home, där spelplanen ser helt annorlunda ut för Peter Parker. Denna gång är det Shang-Chi-regissören som tar över, och både gamla och nya skurkar och vänner dyker upp. Även Robin Hood får en nytolkning, denna gång mörkare och mer våldsam, där hjälten brottas med sitt förflutna.

Svensk representation bjuds det på i form av en Malmöbaserad romcom där ett förhållande får nytändning efter en otrohetsaffär. Och för den som längtar efter episkt äventyr kommer en nästan tre timmar lång tolkning av Homeros epos, full av intrikata kammarspel, mäktiga fältslag och mytologiska monster. Sammanfattningsvis är sommarens biofilm ett riktigt smörgåsbord för alla smaker, och oavsett om du föredrar skratt, skräck eller spänning finns det garanterat något som lockar dig in i den svala salongen





