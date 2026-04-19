Sommarens resor: Smartare val bortom trängseln

Reseeexperten Lottie Knutson delar med sig av sina bästa tips för en lyckad semester i sommar, med fokus på alternativa destinationer och resor som undviker de mest populära och överfulla platserna. Fokus ligger på Sveriges norra delar, den östra europeiska korridoren och kryssningar.

Resevarningarna har varit många under den senaste tiden, med stängda luftrum, stigande priser och bränslebrist som potentiella hinder för sommarens semesterplaner. Trots dessa utmaningar är det ännu inte för sent att omvärdera sina planer och hitta nya, spännande sätt att semestra på.

Flygexperten Hans-Jørgen Elnäs har tidigare betonat att det finns möjligheter, och nu delar reseexperten och globetrottern Lottie Knutson med sig av sina egna alternativa resmål och strategier, som tar oss bortom de mest upptrampade stigarna. Knutsons råd är att dela in sina alternativ i två huvudsakliga riktningar, från sitt nuvarande perspektiv på en flygplats i Polen. Den första rekommendationen är att utforska Sveriges egna vidder, särskilt de norra delarna. Området har genomgått en anmärkningsvärd utveckling och erbjuder nu en mängd spännande upplevelser. Knutson lyfter fram framväxten av charmiga boutiquehotell som Arctic Bath i Harads och Niehku Mountain Villa i Riksgränsen som exempel på den nya standarden för boendeupplevelser. Utöver boendet finns det också ett överflöd av vandringsleder och äventyr som väntar på att upptäckas. Dessa platser erbjuder en unik kombination av naturskönhet, kultur och möjligheter till personlig utveckling genom fysiska utmaningar och nya upplevelser. Att investera tid i att upptäcka dessa mindre kända pärlor inom Sveriges gränser kan leda till oväntade och givande semesterminnen, fria från den stress och trängsel som ofta förknippas med mer etablerade turistmål. Det handlar om att omfamna det lokala och finna skönheten i det som ligger närmare, men som ändå känns exotiskt och äventyrligt. Den andra rekommenderade riktningen är den så kallade östra korridoren, en rutt som sträcker sig från Åland genom Baltikum, Polen och Tjeckien, ända ner till Albanien. Albanien introduceras dessutom som ett nytt charterresmål för sommaren, vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter att utforska denna fascinerande region. Knutson betonar att denna korridor är rik på både charmiga små hotell, prisvärda vandrarhem och enastående matupplevelser. Denna väg erbjuder en djupdykning i Europas rika kulturarv, med chansen att besöka otaliga världsarv och uppleva platser som fortfarande bevarar sin autenticitet. Det är en resa som inbjuder till upptäckter bortom de vanliga turiststråken och ger en mer genuin bild av den europeiska kontinenten. Att välja denna rutt kan innebära att man undviker de massiva folkmassorna som ofta ses i de mer traditionella semesterorterna i västra Medelhavet. Knutson är tydlig med sin varning: många väljer för närvarande att resa till Spanien, Frankrike och Italien, och hon rekommenderar istället att vända blicken åt öster för en mer avslappnad och unik semester. Om känslan av obehag eller osäkerhet infinner sig, uppmanar hon till att överväga mer närliggande alternativ. Samtidigt som det kan vara stökigt på vägarna även inom Sverige, särskilt söderut, finns det ett fantastiskt utbud av kryssningar och färjor som avgår från Sverige. Dessa erbjuder ett bekvämt och naturskönt sätt att resa, antingen för att utforska närliggande kustlinjer eller som en del av en längre resa. Denna typ av resor kan vara ett utmärkt alternativ för dem som vill undvika flyg och istället njuta av resan i sig, med havet som ständigt sällskap. Ett exempel på en hänförande destination som ofta nämns i samband med naturupplevelser är Geiranger i Norge, som många anser vara en av de vackraste platserna i världen, till skillnad från exempelvis Trollstigen som av vissa upplevts som mindre imponerande. Att välja en kryssning kan ge tillgång till spektakulära landskap och en avkopplande semesterupplevelse, som kompletterar de alternativa landresorna genom Europa och Sverige





