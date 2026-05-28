Sommarplanering för en trygg vård i Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen redogör för sitt arbete med att säkra bemanningen och vårdkvaliteten under sommaren, trots utmaningar som en liten region med enkel sjukhusstruktur.

Region Jämtland Härjedalen står inför en utmanande sommar när det gäller bemanningen inom sjuk vård en. Som en liten region med endast ett sjukhus är beroendet av enskilda medarbetare stort, och när semestrar ska läggas ut samtidigt blir situationen särskilt sårbar.

Till skillnad från större regioner som kan omfördela personal mellan flera sjukhus har Jämtland Härjedalen färre resurser att röra sig med. Därför har ett långsiktigt arbete pågått för att minska beroendet av hyrbemanning och istället stärka den egna personalstyrkan. Under året har flera insatser gjorts för att rekrytera fler fast anställda och skapa stabilare arbetsgrupper. Trots utmaningarna finns positiva signaler inför sommaren.

På akutmottagningen och kirurgkliniken ser bemanningsläget bättre ut än på länge, med fler egna medarbetare på plats. Primärvården har också en stabilare personalstyrka än på många år, vilket minskar sårbarheten. Inom medicinområdet kvarstår dock ett stort behov av hyrbemanning, och regionen arbetar intensivt med flera åtgärder för att säkra tillräcklig kompetens. Ett särskilt fokus ligger på neonatalvården, där målet är att hålla avdelningen öppen under hela sommaren.

För att uppnå detta testas olika lösningar parallellt, inklusive höjd ersättning till medarbetare som flyttar sin semester eller arbetar extra. Regionen har även inlett dialoger med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att undersöka ytterligare möjliga åtgärder, som att se över avtalen för hyrbemanning. Samtal pågår med andra regioner och Socialstyrelsen, som har ett nationellt uppdrag kopplat till sommarsjukvården. Statsbidrag finns att söka för att stödja arbetet, och regionen tittar på möjligheter till direktupphandlingar för att säkra kritiska resurser.

All planering utgår från patientsäkerhet och arbetsmiljö, och riskbedömningar görs löpande. Erfarenheter från tidigare somrar visar att regionen har klarat tuffa situationer, men aldrig förr har så många parallella åtgärder satts in. Ambitionen är att invånarna i Jämtland Härjedalen ska känna sig trygga med att vården finns där när den behövs, även under sommarmånaderna. Medarbetarnas insatser är ovärderliga, och regionen arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en säker och trygg vård.

Region Jämtland Härjedalen fortsätter att anpassa sin planering utifrån rådande omständigheter. Kontinuerlig uppföljning av bemanningsläget och patientsäkerheten sker under hela sommaren, och åtgärder justeras efter behov. Målet är att minimera riskerna och upprätthålla en hög vårdkvalitet trots den ansträngda situationen. Genom samarbete med andra regioner och myndigheter samt genom att nyttja alla tillgängliga resurser hoppas regionen kunna hantera även de mest kritiska perioderna.

Vårdens medarbetare gör ett fantastiskt arbete, och deras engagemang är avgörande för att lyckas med sommarens utmaningar. Innevånarna kan därmed känna sig trygga med att vården är väl förberedd och att patientsäkerheten alltid står i centrum





