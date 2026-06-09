Sommarpratarna 2020: Här är årets gäster och deras programteman

Sveriges Radio presenterar programlistan för Sommarpratarna 2020. Under 16 dagar från 20 juni till 5 juli deltar kända och mindre kända personer med sina sommarprat. temat för året är Vad händer när livet stannar upp? bland gästerna finns skådespelare, författare, musikister, forskare och journalister. Programmen handlar om allt från personliga kriser och hemligheter till politiska analyser och vetenskapliga frågeställningar. Här är en översikt över vem som pratar när och vad ämnet är.

Under månaden juni och början av juli kommer Sveriges Radio att sända en rad program i stridsserien Sommarpratarna . Varje dag under tiden från den 20 juni till den 5 juli bjuder en ny gäst på att dela sina tankar och erfarenheter.

Blant deltagarna finns både kända skådespelare, författare, musikister och experter från olika yrkesområden. Programmen är kring en timme långa och erbjuder en blandning av personliga berättelser, samhällsdebatt och kulturella reflektioner. Höstens programledare är Karin de Frumerie ochprogrammet sänds från Kungsängen där varje gäst får tillbringa en dag i sommarhuset. temat för året är "Vad händer när livet stannar upp?

" vilket fångas av Helena Bergström i programmets öppning. Hon skildrar hur plötslig stillhet kan väcka tankar om slut och början. Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia talar om tystnaden efter musiken och det tomrum det skapar. Martin Kragh kombinerar politisk analys av Ryssland och Ukraina med egna erfarenheter av cancersjukdom.

Amanda Romare utforskar frågan om hemhörighet med fokus på Bjärehalvön. Jonas Bonnier avslöjar en lång buren hemlighet. Jonas Gren argumenterar för nedkoppling i en värld av uppkopplade maskiner. Carolina Dybeck Happe ger en inblick i hur man räddar ett stort företag i kris.

Alexander Karim reflekterar över sina roller och framtida identitet. Ginna Lindberg tar med lyssnaren in i USA:s politiska tornado med Donald Trump. Patrik Norqvist förklarar världen genom fysikens lins. Johan Eriksson berättar om livet som försvarsadvokat.

Sarah Sheppard blandar evolution med gulliga djur. Maria Maunsbach undersöker familjebildning. Ann Heberlein berättar om sin faster och tvångssteriliseringens historia. Olof Wretling skildrar arvet från föräldrar.

Marie Göranzon delar erfarenheter från ett långt skådespelarliv. Programmen kan lyssnas på i Sveriges Radio P1 och via P1-spåret på mobil och via webben





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Sommarpratarna Sveriges Radio Gästlista Program 2020 Helena Bergström Sebastian Ingrosso Martin Kragh Amanda Romare Jonas Bonnier Jonas Gren Carolina Dybeck Happe Alexander Karim Ginna Lindberg Patrik Norqvist Johan Eriksson Sarah Sheppard Maria Maunsbach Ann Heberlein Olof Wretling Marie Göranzon

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