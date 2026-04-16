Sommarsemestern räddas trots oljepriskaos – färre flyg men ingen totalstopp

Trots oro för oljepriser och potentiella flygstopp varnar experter för enbart neddragningar i flygprogrammen och ett minskat utbud, inte en total kollaps av flygtrafiken inför sommaren. Kriget i Mellanöstern spås vara avgörande för hur snabbt problemen löser sig.

Fatih Birol, chef för det internationella energiorganet IEA, har uttalat sig med en tydlighet som inte lämnar utrymme för tolkning angående den nuvarande energikrisen och dess potentiella effekter på sommarresandet. Hans ord skickar en tydlig signal om att en hotad sommarsemester inte behöver bli verklighet, trots de dystra prognoserna kring oljepriser och global energiförsörjning.

Situationen är dock långt ifrån problemfri. En fortsatt blockad av Hormuzsundet skulle kunna leda till inställda flygavgångar, med de mest drabbade länderna återfinns i Asien, enligt Birol. De konsekvenser som redan nu skymtar är en märkbar prisökning på bränsle, vilket direkt översätts till högre kostnader för konsumenten i form av högre bensinpriser, högre gaspriser och därmed också högre elpriser. Detta bekräftas av AP som återger hans varningar.

Trots dessa orosmoln, som onekligen skapar en osäkerhet kring resandet framöver, finns det skäl till viss optimism. Birol är tydlig med att han inte ser ett scenario där flygtrafiken i Europa helt stannar av på grund av brist på bränsle. Denna försäkran kan ge en viss lättnad för många som planerar sina semestrar. Samtidigt är det en realitet att flera flygbolag redan har tvingats vidta åtgärder. SAS, till exempel, ställde in tusen flygresor i april, vilket motsvarar drygt fem procent av deras totala avgångar under månaden. Detta är en indikation på de påfrestningar som branschen redan upplever.

Hans-Jørgen Elnäs, en aktör som har god insikt i flygbranschen genom sina samtal med flygbolag, delar en liknande syn. Han menar att ett scenario med neddragningar i flygprogrammen och ett minskat utbud är mer sannolikt för sommaren än att flygen helt och hållet skulle sluta gå. Elnäs betonar att han inte har sett några tecken på att situationen är akut, att det brinner någonstans, men att effekterna av det minskade utbudet kommer att vara märkbara.

Den grundläggande orsaken till de ökade kostnaderna och det potentiellt minskade utbudet är att oljan blir svåråtkomlig och bränsleproduktionen minskar. Detta driver upp priset för flygbolagen, som i sin tur måste föra över dessa ökade kostnader till sina kunder. Enligt Elnäs har priset på avgångar till Asien redan ökat med hela 500 procent. Denna press på flygbolagen leder oundvikligen till att färre flygstolar blir tillgängliga, då bolagen tvingas anpassa sig till den nya ekonomiska verkligheten.

Elnäs avslutar med att konstatera att ju snabbare den geopolitiska konflikten som påverkar oljetillgången tar slut, desto snabbare kommer också dessa problem att börja lösas upp. Den aktuella situationen understryker vikten av global stabilitet för att upprätthålla en fungerande och prisvärd internationell transportsektor. För den enskilda resenären innebär detta att priserna kan bli högre och utbudet mer begränsat, men en totalt inställd sommarsemester på grund av bränslebrist framstår för nu som ett mindre troligt scenario för europeiska resenärer.





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flygbränsle Oljepriser Flygbolag Sommarresor Energi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »