Sommarvärme och oro – här är de senaste nyheterna

Skåne upplever tidig vårvärme samtidigt som skogsbrandsrisken ökar. Ryanair skärper incheckningsregler och EU-lån till Ukraina är godkänt. Dessutom rapporteras om gripanden, trafikolyckor och en växande oro på arbetsmarknaden.

Våren anländer tidigt till Skåne , där temperaturer på 20 grader har uppmätts i Skillinge – årets första notering av den temperaturen. Denna tidiga värme medför dock en ökad risk för skogsbränder, vilket SMHI varnar för i södra Sverige.

Samtidigt skärper flygbolaget Ryanair sina regler för incheckning och bagageinlämning, med en ny tidsgräns på 60 minuter före avgång, istället för de nuvarande 40. Detta syftar till att minska antalet passagerare som missar sina flyg på grund av köer. På den internationella arenan har EU:s miljardlån till Ukraina nu godkänts efter att Ungerns premiärminister Viktor Orbán tagit bort sitt veto. En avgörande faktor i detta var Ukrainas beslut att tillåta rysk olja att flöda genom Druzjbaledningen till EU.

I Stockholm har en man gripits vid ett skyddsobjekt i Värtahamnen, misstänkt för grovt olaga intrång, brott mot skyddslagen och stöld. En pojke som varit försvunnen i Borlänge har återfunnits och mår bra under omständigheterna. Polisen utreder även ett misstänkt grovt brott i en park på Södermalm i Stockholm.

Vidare har åklagaren hävt häktningen av en rysk befälhavare som varit misstänkt för brukande av falsk urkund, då det inte går att motbevisa hans påstående om att han inte känt till handlingarnas falskhet. Kustbevakningen bordade tidigare fartyget Caffa utanför Trelleborg. I trafiknyheterna har en kranbil kört in i en gångbro över Huddingevägen, vilket lett till totalavstängning av vägen. Ett fartyg har beskjutits av Irans revolutionsgarde nordost om Oman, med skador på bryggan men inga personskador.

Flera bilkrockar har inträffat på E6 i Trelleborg och en man har blivit påhoppad i centrala Falkenberg. Slutligen har antalet medlemmar i a-kassorna passerat fyra miljoner, vilket visar på en ökande oro för arbetsmarknaden





