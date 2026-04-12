Sömnkrisen bland barn och unga: En tickande bomb för hälsa och framtid

En djupgående analys av den alarmerande sömnkrisen som drabbar svenska barn och unga, orsakad av ökad skärmtid och sociala mediers inverkan. Artikeln undersöker konsekvenserna av sömnbrist, regeringens åtgärder och vikten av att prioritera sömn för barnens välbefinnande.

En alarmerande sömnkris drabbar barn och unga i Sverige, en utveckling som hotar deras hälsa , inlärning och framtid. I takt med den ökande användningen av skärmar och sociala medier har sömnvanorna förändrats dramatiskt.

Från att nästan alla barn somnade vid elva-tiden på 80-talet, var bara sex av tio fortfarande vakna år 2013, och situationen antas ha förvärrats ytterligare sedan dess.<\/p>

Sociala mediebolag, enligt socialminister Forssmed, bygger sina affärsmodeller på att beröva barn deras tid för återhämtning, vilket leder till en 'rovdrift' på det som skyddar barns hälsa, och sliter på deras hjärnor och tid. Konsekvenserna av sömnbrist är långtgående och påverkar allt från minne och koncentration till emotionell reglering och socialt samspel.<\/p>

Sömnbristens effekter sträcker sig långt bortom enbart trötthet. Barn som sover för lite riskerar försämrat minne, inlärningssvårigheter, koncentrationsproblem, och svårigheter att interagera med andra. Långvarig sömnbrist kan leda till allvarliga psykologiska problem, inklusive hyperaktivitet, aggressivitet, depression, ångest och en ökad benägenhet till riskbeteenden. Skolarbetet blir lidande, vilket kan påverka skolbetyg, karriär och livsinkomst.<\/p>

Forssmed jämför effekten av att låta barn slarva med sömnen med att ge dem alkohol, misshandla dem fysiskt och sedan förvänta sig att de ska prestera i skolan, efter att ha förhindrat dem från att göra läxorna. I andra länder finns redan riktlinjer för barns sömn, men Sverige har legat efter, möjligen på grund av en fascination för ny teknik, ovilja att inkräkta på barns integritet och rädsla för att skapa moralpanik. Samtidigt lurar mobilen, med sin blå lysande skärm, beroendeframkallande algoritmer och lockande notiser, under kudden.<\/p>

Socialministern har reagerat på situationen och gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta råd och rekommendationer för att motverka den 'epidemiska hjärnmisshandeln' av barn och unga. Dessa råd, som även vuxna kan ha nytta av, är ett välkommet initiativ. Samtidigt som det larmas om försämrad psykisk hälsa och skolstress, föreslår politiker ofta ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin och förändringar i skolans strukturer.<\/p>

Forssmed pekar dock på grundproblemet: den 'för långa Kylie Jenner- och Andrew Tate-tiden och för korta John Blund-stunder', det vill säga överdriven skärmtid och brist på tid för vila. Lösningen börjar därför med att ta bort och ransonera skärmar, istället för att genomföra omfattande reformer i hopp om att minska trötthet och nedstämdhet bland barn och ungdomar. Att skapa en hälsosammare miljö, där sömn prioriteras, är avgörande för barnens välbefinnande och framtid.<\/p>





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sömnbrist Barn Och Unga Skärmtid Sociala Medier Psykisk Hälsa

United States Latest News, United States Headlines

