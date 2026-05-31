Söndagens nyheter: Våldsbrott, trafikstörningar och idrottsframgångar

Sammanfattning av nyhetshändelser denna söndag, inklusive våldsbrott i Kungälv, trafikproblem i Stockholm, svenska idrottsinsatser, drönarattacker i Sudan, Stalins vinsamling, explosion vid båt, Vattenfalls investeringar, Elitloppet, brand med dödsfall, Nomas framtid och mer.

På söndagskvällen inkom larm om ett allvarligt våldsbrott i Kungälv. Två personer fördes till sjukhus med oklara skador. Polisen utreder händelsen som grov misshandel och platsen är avspärrad för teknisk undersökning.

Samtidigt har lokaltrafiken i Stockholm drabbats av omfattande problem de senaste dagarna. Fel i signalsystemet på röda tunnelbanelinjen har orsakat förseningar och totalstopp. Experter har flugits in från Tyskland för att åtgärda problemet. Även gröna linjen har påverkats av solkurvor på rälsen och ett växelfel.

SL varnar för fortsatta störningar under måndagsmorgonen och uppmanar resenärer att vara ute i god tid och överväga alternativa resvägar. Inom idrotten noteras flera svenska insatser. Diskusstjärnan nådde 59,78 meter i Diamond League i Rabat och slutade sist, medan kulstötaren Wictor Petersson också slutade sist med stötar på 19,63, 20,39 och 19,84. Amerikanen Joe Kovacs vann kulstötningen på 22,58 och Valarie Sion vann diskus på 68,75 före nederländska Jorinde van Klinken och Laulauga Tausaga.

I cykling vann Jonas Vingegaard årets Giro d'Italia med över fem minuters marginal. Han blev den åttonde manliga cyklisten att vinna samtliga Grand Tours: Giro d'Italia, Vuelta a España och Tour de France. I trav vann hästen Allegiant med Örjan Kihlström Elitloppet på Solvalla på nya världsrekordtiden 1.07.1. De 17 000 åskådarna fick se en historisk insats.

Senast en svensk häst vann var 2021 med Don Fanucci Zet, även då med Kihlström som kusk. Tränaren Daniel Redén stod för segern båda gångerna. Internationellt rapporteras om närmare 70 döda i två drönarattacker i Sudans Kordofanregioner. Attackerna utfördes i områden som kontrolleras av paramilitära Rapid Support Forces.

I en attack i Kadam dödades tio personer, varav åtta barn. I Norra Kordofan uppges 57 personer ha dödats i al-Murra. Inbördeskriget i Sudan pågår sedan fyra år med omkring 200 000 dödade och 11 miljoner flyktingar. I Georgien har den sovjetiske diktatorn Josef Stalins hemliga vinsamling öppnats.

Omkring 40 000 vinflaskor, täckta av damm och spindelnät, förvaras i Tbilisi. Några exemplar från 1800-talet tillhörde tsarfamiljen och beslagtogs vid ryska revolutionen. Stalin, född i Gori i Georgien 1878, kompletterade samlingen med egna exemplar. En explosion vid en småbåtshamn tros ha orsakats av bensinångor som antänts vid tankning.

Larmet kom på söndagen klockan 16.15. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades. En person hittades livlös och fördes till sjukhus men avled senare av skadorna. Sju enheter från räddningstjänsten deltog.

Vattenfall meddelar att man satsar tolv miljarder kronor på svensk vattenkraft fram till 2030. Tio miljarder går till underhålls- och ersättningsinvesteringar, två miljarder till tillväxtprojekt. Syftet är att möta ett ökat elbehov, säger Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraft. Norge har tagit en historisk medalj i ishockey-VM, enligt uppgifter.

Därutöver rapporteras att två körfält är avstängda i början av tunneln mot Uppsala från Essingeleden, vilket kan påverka trafiken. Restaurangen Noma i Köpenhamn, flera gånger utsedd till världens bästa, stängde tidigare i år efter att grundaren René Redzepi anklagades för missförhållanden av personal. Noma meddelar nu att mer information om framtiden väntas inom kort. En brand i en byggnad startade vid 15.30-tiden på söndagen.

Dette är en sammanfattning av de viktigaste nyheterna under söndagen





